Ginnastica Ritmica, Campionati italiani assoluti: : i replay del 5 giugno

Riviviamo le emozioni della giornata odierna a Folgaria con il replay ufficiale delle gare disputate questo 5 giugno disponibili sulla nostra piattaforma Sportface.
La sfida per il titolo individuale
Il Campionato Assoluto è la competizione individuale più prestigiosa in Italia. In questa edizione partecipano le atlete Junior e Senior convocate dalla direzione tecnica, a cui si aggiungono 6 ginnaste promosse dal Campionato Gold.
Le atlete si misurano nel concorso generale, e le migliori 8 per ogni attrezzo si qualificano per le finali di specialità. Lo spettacolo di oggi a Folgaria è visibile integralmente sulla nostra piattaforma SportfaceTv.
Il confronto tra le squadre societarie
Contemporaneamente alle sfide individuali si svolge il Campionato d’Insieme, riservato ai club. Ogni società schiera fino a 3 formazioni in pedana. Le squadre Allieve eseguono la routine con 5 cerchi, mentre le atlete delle categorie Giovanile e Open presentano un esercizio con 5 palle.
Solo le prime 12 squadre della fase eliminatoria strappano il pass per la finalissima, dove il punteggio riparte da zero. Le immagini odierne documentano tutte le prestazioni di questa intensa giornata sportiva.