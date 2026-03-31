Addio a Egle Abruzzini, protagonista della storia della ginnastica ritmica internazionale

Si è spenta a 89 anni la storica dirigente e giudice FIG, figura chiave nello sviluppo olimpico della disciplina dei piccoli attrezzi.

Un punto di riferimento per la ginnastica ritmica mondiale

Il mondo della ginnastica ritmica piange la scomparsa della professoressa Egle Abruzzini, figura centrale nello sviluppo internazionale della disciplina e protagonista di una lunga stagione di crescita tecnica e organizzativa. La notizia della sua morte è stata comunicata alla Federazione Ginnastica d’Italia dalla figlia Silvia Bensi, suscitando profonda commozione nell’intero movimento sportivo.

Nata nel 1936 e formatasi all’ISEF di Roma, Abruzzini aveva scelto Urbino come città di adozione dal 1961, dedicando la propria vita alla promozione e all’evoluzione della ginnastica ritmica, contribuendo in modo determinante alla diffusione dei cosiddetti piccoli attrezzi.

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Il contributo alla crescita olimpica della disciplina

Già Direttrice Tecnica Nazionale, nel 1980 entra nel Comitato Tecnico Internazionale della Federazione Ginnastica Internazionale, prendendo parte alla definizione dei codici dei punteggi, delle regole e dei percorsi di formazione per giudici e tecnici.

Nel 1984, anno in cui la ginnastica ritmica entra per la prima volta nel programma olimpico ai Giochi di Los Angeles, viene eletta Presidente del Comitato Tecnico Internazionale FIG. Un incarico che ricoprirà per 28 anni, guidando lo sviluppo della disciplina fino ai Giochi di Pechino 2008.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a sette edizioni dei Giochi Olimpici, vivendo da protagonista le trasformazioni della ginnastica ritmica a livello mondiale e contribuendo alla sua affermazione nel panorama sportivo internazionale.

Un’eredità di eleganza, rigore e competenza

Vice Presidente Onorario della FIG, giudice e dirigente di altissimo profilo, Egle Abruzzini ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di allenatori, ufficiali di gara e atlete, incarnando valori di rigore, eleganza e professionalità.

Tra le collaboratrici più apprezzate della storica dirigente Andreina Sacco Gotta, la professoressa Abruzzini ha lasciato un segno profondo nella storia della ginnastica, contribuendo alla costruzione dell’attuale struttura tecnica e regolamentare della disciplina.

La Federazione Ginnastica d’Italia, dal presidente Andrea Facci al Consiglio Direttivo Federale, insieme all’intero movimento nazionale, si unisce al cordoglio della famiglia, rendendo omaggio a una figura che ha scritto una pagina fondamentale dello sport italiano e internazionale.