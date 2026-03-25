Ginnastica artistica, trofeo città di Jesolo: date, atlete e dove vederlo

Sarà un altro weekend importante per la ginnastica artistica: il 28 e il 29 marzo, infatti, si disputerà il trofeo città di Jesolo

L’eleganza, il talento e la perseveranza si miscelano nel trofeo città di Jesolo, prestigiosa kermesse internazionale arrivata alla diciassettesima edizione. Al Palazzo del Turismo sono attese le migliori atlete in circolazione e l’Italia spera ancora una volta di dire la sua.

Il 28 marzo si disputeranno le gare individuali e a squadre senior a partire dalle ore 15.00. Il giorno dopo, al medesimo orario, ci saranno le finali di specialità senior e junior.

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Tra le tante stelle internazionali, non si può non citare Manila Esposito, bronzo olimpico a Parigi 2024 alla trave. Sempre tra le individualiste, occhio a Artemisia Iorfino, Caterina Gaddi e Eleonora Calaciura, tutte e tre alle parallele asimmetriche.

Lo spettacolo del trofeo città di Jesolo sarà visibile su Sportface tv in streaming e in diretta.

Le atlete al trofeo città di Jesolo

Oltre alle note individualiste, le squadre senior sono due e si articolano in un importante mix di atlete più esperte e altre di maggiore prospettiva.

Si tratta di Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milano), Benedetta Gava (Artistica 81 Trieste), Elisa Iorio (Fiamme Oro), Martina Maggio (Fiamme Oro), Giulia Perotti (Ginnastica Vercelli) ed Emma Puato (Artistica 81 Trieste) per il Team Italia1.

Nella Senior B saranno affiancate da Rebecca Aiello (Ginnastica Riccione), Sofia Bianchi (Olos Gym 2000), Angelica Finiguerra (Forza e Coraggio Milano), July Marano (Ginnastica Civitavecchia), Anthea Sisio (Aiace Ginnastica) e Sofia Tonelli (Saltavanti Empoli). E di certo non mancherà lo spettacolo.