Ginnastica Artistica: oggi l’epilogo della Regular Season in diretta su SportfaceTV

L’Umbria Forum di Terni ospita il finale della Regular Season di Ginnastica Artistica. Tra ieri, venerdì 17 aprile, ed oggi sabato 18 aprile, è di scena il terzo e conclusivo appuntamento del Campionato Nazionale di Serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile.

Ginnastica Artistica: oggi a Terni l’atto conclusivo della Regular Season verso la Final Eight

Campionato Nazionale di Serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile, tutto o niente, il programma di oggi è ricco. L’evento rappresenta lo snodo cruciale per definire gli accessi alla Final Eight scudetto, programmata per il prossimo 16 maggio presso la Choruslife Arena di Bergamo. Dopo le precedenti tappe di Modena e Biella, il circuito nazionale è di scena in Umbria.

Oggi la Serie A

La classifica della Serie A1 femminile vede attualmente al comando la Libertas Ginnastica Vercelli, trainata dalle prestazioni di Giulia Perotti e dell’olimpionica Angelina Melnikova. Inseguono il primato la Brixia e l’Artistica 81 Trieste.

Tra gli uomini, invece, la Pro Carate occupa la prima posizione grazie ai risultati di Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Arsenii Dukhno, precedendo la Spes Mestre e il Gymnastic Romagna Team. Poiché il regolamento prevede il computo dei due migliori punteggi su tre prove totali, i verdetti restano ancora aperti.

I risultati di ieri della Serie B

Questi i risultati del Campionato di Serie B, che nella giornata di ieri ha ufficializzato anche le promozioni in A2 per la stagione 2027.

In ambito femminile, il titolo e il passaggio alla serie superiore sono stati conquistati dalla Vertigo Roma, seguita dalla Polisportiva Energym e dalla Ghislanzoni GAL, con Giovanile Ancona e Varesina condannate alla retrocessione diretta.

In ambito maschile, la Kines Roma si è aggiudicata il primo posto, ottenendo la promozione assieme ad Alfonso Casati Arcore e SMAL Santa Maria di Lestizza. Retrocedono invece Arcobaleno Prato e U.S. Braccio Fortebraccio.

Le formazioni piazzatesi nelle fasce di bassa classifica non direttamente retrocesse si contenderanno la permanenza in Serie B nei playout del 16 maggio a Bergamo, dove affronteranno le squadre provenienti dalla Serie C.

Le premiazioni ufficiali si sono svolte alla presenza dei vertici federali e della giuria nazionale.

Come vedere le gare su SportfaceTV

La copertura mediatica della massima categoria sarà garantita integralmente nella giornata di sabato 18 aprile.

A partire dalle ore 14:25, le competizioni della Serie A1 saranno trasmesse in diretta streaming su Volare TV, canale specializzato della piattaforma Sportface TV, e simultaneamente su Amazon Prime Video.

Segui la diretta su Volare TV: Clicca qui

La narrazione dell’evento sarà affidata alla cronaca di Giorgia Baldinacci, supportata dall’analisi tecnica di Ilaria Colombo e Andrea Massaro. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche tramite l’applicazione ufficiale di Sportface, disponibile per dispositivi iOS e Android.

Sabato 18 aprile la sessione mattutina sarà dedicata alla Serie A2, determinante per i passaggi di categoria della stagione 2027, prima di lasciare spazio al pomeriggio conclusivo con la A1.

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