Ginnastica artistica, ItalBaby GAM verso Berlino: Salvati sostituisce Ghiglino per la Junior Team Cup

La squadra Junior maschile sarà impegnata dal 2 al 5 luglio in Germania nella 29ª Junior Team Cup. Alessandro Salvati entra tra i convocati al posto dell’infortunato Antonio Ghiglino.

L’ItalBaby GAM si prepara all’appuntamento internazionale di Berlino con una formazione parzialmente modificata. A rettifica delle precedenti convocazioni, lo staff tecnico federale ha ufficializzato l’inserimento di Alessandro Salvati della Raffaello Motto al posto di Antonio Ghiglino dell’Andrea Doria, fermato da un infortunio.

La squadra italiana Junior maschile completerà così gli ultimi dettagli prima della partenza per la Germania, dove dal 2 al 5 luglio 2026 andrà in scena la 29ª Junior Team Cup, competizione di riferimento per il panorama ginnastico giovanile europeo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nove azzurrini convocati per Berlino

L’Italia si presenterà alla rassegna tedesca con un gruppo di nove ginnasti, espressione di diversi vivai societari della penisola.

Oltre al neo-convocato Alessandro Salvati, saliranno sulle pedane di Berlino Michele Boschetti della Fortitudo 1875, Giacomo Capuzzo e Ivan Rigon, entrambi del Corpo Libero Gymnastics Team, Paolo Giglio della Ionica Gym, Gabriele Pasanisi della Kines Roma e Leonardo Pulito della Ginnastica Victoria Torino.

Completano il gruppo Pietro Mazzola e Riccardo Ruggeri, entrambi tesserati per la Ginnastica Sampietrina.

Test importante verso l’Europeo giovanile

La Junior Team Cup rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del settore giovanile azzurro, anche in vista del Campionato Europeo giovanile, in programma ad agosto a Zagabria.

Per i ginnasti italiani sarà un’occasione preziosa per confrontarsi con il livello internazionale, accumulare esperienza di squadra fuori casa e verificare la preparazione sui grandi attrezzi.

Lo staff tecnico e i giudici italiani

A guidare la delegazione azzurra sarà Nicola Costa, responsabile della Squadra Nazionale GAM Junior.

Al suo fianco, a bordo pedana, ci saranno i tecnici Stefano Barberi, Nicola Ceccarello e Oscar Stabile, chiamati a seguire da vicino ogni fase delle rotazioni e delle prestazioni degli azzurrini.

La rappresentanza italiana nel corpo giudicante sarà affidata ad Andrea Massaro e Carlo Nobili. Quest’ultimo sarà impegnato a Berlino anche come funzionario delegato.

La delegazione azzurra

Ginnasti convocati

Alessandro Salvati – Raffaello Motto

Michele Boschetti – Fortitudo 1875

Giacomo Capuzzo – Corpo Libero Gymnastics Team

Ivan Rigon – Corpo Libero Gymnastics Team

Paolo Giglio – Ionica Gym

Gabriele Pasanisi – Kines Roma

Leonardo Pulito – Ginnastica Victoria Torino

Pietro Mazzola – Ginnastica Sampietrina

Riccardo Ruggeri – Ginnastica Sampietrina

Staff tecnico

Nicola Costa – Responsabile Squadra Nazionale GAM Junior

Stefano Barberi – Tecnico

Nicola Ceccarello – Tecnico

Oscar Stabile – Tecnico

Ufficiali di gara

Andrea Massaro

Carlo Nobili, anche funzionario delegato