Ginnastica aerobica, oro azzurro a Tokyo: il quintetto trionfa in Coppa del Mondo, argento Falera nella mixed pair

Cutini, Nacci, Sebastio, Patteri e Falera volano a 19.313 e battono Russia e Spagna nella gara a squadre. Falera centra la doppietta con Rexhepi nella coppia mista. Quarto posto per Nacci nell’individuale maschile, legno per entrambi i trii

Suona l’inno di Mameli all’Ota City General Gymnasium di Tokyo. Il quintetto azzurro di ginnastica aerobica guidato dal tecnico Vito Iaia si aggiudica l’oro nella tappa di Coppa del Mondo con un totale di 19.313, migliorandosi di oltre tre decimi rispetto alle qualifiche del giorno precedente.

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Il quintetto d’oro

Cutini, Nacci, Sebastio, Patteri e Falera conquistano il gradino più alto del podio distinguendosi per pulizia di esecuzione (E. 6.900) e qualità artistica (A. 9.150), con una nota D di 3.263. Staccati nettamente la Russia (bandiera neutrale), argento con 19.155, e la Spagna, bronzo con 19.060. A seguire, sotto il muro del 19, Vietnam, Francia, Turchia, Giappone e Germania. A cantare Fratelli d’Italia dal bordo pedana Luisa Righetti e Graziano Piccolo.

Falera doppietta: argento nella mixed pair

Falera centra la doppietta personale: insieme a Lucrezia Rexhepi conquista anche l’argento nella coppia mista con 19.100, superato solo dal binomio ucraino (19.500). Bronzo alla Turchia (18.975). Scivolano in sesta posizione Andrea Colnago ed Elisa Marras (18.550), che nelle qualifiche avevano chiuso terzi.

Legno per entrambi i trii

Dal trio arriva delusione su entrambi i fronti. Cutini, Nacci e Sebastio, terzi in qualifica con 19.063, ripetono lo stesso punteggio nella final eight ma scendono al quarto posto — il famigerato “legno” — alle spalle di Spagna (campione con 19.260), Russia (19.172) e Vietnam (19.110). Anche Alighieri, Ciurlanti e Colnago si fermano quinti con 18.713.

Nacci quarto nell’individuale: 50 millesimi dal bronzo

Brutta beffa per Davide Nacci nell’individuale maschile: il campione di Francavilla si migliora sensibilmente rispetto alle qualifiche del sabato (19.450), portandosi a 19.800, ma manca il bronzo russo di Danila Kudinov (18.850) per soli 50 millesimi. Argento per il connazionale Anton Kolobov (20.200), oro all’iberico Miquel Mane con un netto 21.000.

I prossimi appuntamenti

Il circuito della World Gymnastics si sposta ora a Baku (Azerbaijan) dal 5 al 7 giugno, poi a Nanchang (Cina) a fine giugno, per concludersi a Oradea (Romania) dal 31 luglio al 2 agosto.