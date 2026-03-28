Ginnastica aerobica, Italia protagonista a Cantanhede: azzurri in tutte le finali dell’Open e volano nella Coppa del Mondo mixed pair

Rexhepi terza e Frigeni quinta nelle qualifiche senior individuali, Cenci e Rusu in finale tra gli uomini. Le due coppie miste FGI terze e quarte nella World Cup: Falera/Rexhepi a 19.200 e Colnago/Marras a 19.100. Il Trio Baby in final eight con 16.700

Trasferta portoghese da incorniciare per la delegazione italiana di ginnastica aerobica guidata da Luisa Righetti e Graziano Piccolo. A Cantanhede, nell’International Open Competition concomitante alla Coppa del Mondo, gli azzurri hanno conquistato l’accesso a tutte le finali disponibili, sia tra i big che nella categoria giovanile, con risultati che fanno ben sperare in vista della stagione estiva.

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Individuale femminile: Rexhepi e Frigeni in finale

Tra le senior, superano le qualifiche sia Lucrezia Rexhepi, terza con 18.833, sia Giorgia Frigeni, quinta con 18.500. Nelle juniores accedono alla finale Lavinia Cereghino (18.300, sesto punteggio) e Camilla Cerbara (17.733, nona), quest’ultima in ottava posizione utile dopo l’esclusione delle atlete indipendenti in eccesso.

Individuale maschile: Cenci e Rusu ai nastri di partenza

Tra gli uomini senior brillano Riccardo Cenci (18.967) e Ferdinando Rusu (18.550), classificati rispettivamente ottavo e decimo ma promossi al quinto e sesto posto per l’eliminazione di tre atleti AIN in eccesso e di un terzo spagnolo. Ilaria Pegella si è invece fermata in semifinale con 17.533, dopo un ottimo 18.067 nel primo turno. Da segnalare anche la buona prova di Giorgia Vannutelli (17.767 al primo turno) e le ottime prestazioni di Nicole Alighieri, settima nel Q2 con 18.150 ma esclusa dalla regola del terzo passaporto, e di Elisa Marras (18.134) e Alice Pettinari (17.934), già scartate nella selezione iniziale IOC pur avendo mostrato un alto livello di preparazione.

Trio Baby e Gruppo in finale

Ottima anche la prova del Trio Baby composto da Maria Mautone, Margherita Paolucci e Ginevra Evangelista, che con 16.700 ha conquistato la settima piazza di accesso alla final eight. Il Gruppo azzurrino, formato da Cereghino, Cerbara, Pegella, Lavinia Biasotti e Giorgia Vannutelli, accede anch’esso alla finale. Da sottolineare l’esperienza accumulata da Antonella Sayda, Macias Trivino e Ginevra Evangelista, distinguendosi nelle loro routine pur senza avanzare ulteriormente.

Coppa del Mondo mixed pair: Falera/Rexhepi e Colnago/Marras volano

Sul fronte della World Cup, le due coppie miste FGI strappano applausi. Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi si posizionano terzi con 19.200, Colnago e Marras quarti con 19.100, separati da un solo decimo di punto. In testa il duo ucraino Halaida-Kurashvili (19.600), secondo il cinese Zhang-Huang (19.275). Oggi proseguono le qualifiche di Coppa del Mondo nelle altre categorie e si disputano molte delle finali dell’Open. Gli azzurri, accompagnati dai tecnici Vito Iaia ed Emanuele Caponera, sono pronti a battagliare per i vertici.