FIG Apparatus World Cup, Osijek: Gava settima! Gli highlights su Volare Tv

Il weekend della ginnastica artistica entra nel vivo: Benedetta Gava ha chiuso al settimo posto. Cosa è successo a Osijek

Ci si attendeva spettacolo a Osikej nella prima giornata delle finali di specialità della World Cup e lo spettacolo di sicuro non è mancato, con tanti atleti che si sono contesi le prime posizioni nel DAY1. Uomini e donne hanno chiuso una giornata importante per il movimento e che ha portato grandi soddisfazioni nelle gare individuali.

Nel corpo libero uomini si è preso la scena Artem Dolgopyat con una routine straordinaria chiusa a 14.500. L’israeliano è arrivato primo davanti al britannico Harry Hepworth, secondo con 14.433, mentre al terzo posto è arrivato il connazionale Noam Berkovich, con 14.

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Al cavallo con maniglie, grande prova dell’armeno Hamlet Manukyan con 14.733, davanti alla coppia di kazaki, Zeinolla Idrissov con 14.600 e Nariman Kurbanov con 14.000. Agli anelli a vincere è il cinese Hengyu Liu a dominare con 14.366, ancora una volta prima Hepworth, secondo con 14.233. Al terzo posto c’è Artur Avetisyan, terzo con 14.133, a pari merito con Mehmet Ayberk Kosak ma con un’esecuzione migliore – 8.733 contro 8.533.

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I risultati delle donne e la prestazione di Gava

La tedesca Karina Schoenmaier che conquista il titolo nella rincorsa dei 25 metri, prima della canadese Lia-Monica Fontaine, seconda con 13.983 e dall’austriaca Charlize Moerz terza con 13.716.

Alle parallele asimmetriche, ha dominato Fanyuwei Yang che vola a quota 15.266, con un netto distacco sia rispetto alla francese Elena Colas, seconda con 14.300, sia rispetto alla ceca Vanesa Masova, terza con 13.200.

Ottima prova da parte dell’unica italiana in gara Benedetta Gava dell’Artistica 81. Ha terminato la competizione al settimo posto con una media di 12.766. Nella giornata di domani, la sedicenne tornerà in gara per la sua seconda final eight, a corpo libero e insieme a July Marano.

Ci sarà anche Manila Esposito alla trave, dopo aver chiuso le qualifiche in testa. Il DAY2 sarà visibile ancora una volta su Sportface TV nella giornata di domani.