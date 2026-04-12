Trampolino, Europei: Italia sfiora i podi. Patisso Colonna e Lavino fuori dalla finale, Tonelli e Radaeli a un soffio dall’ottetto

Venerdì dedicato al sincronizzato con Cesaretti e Urso 20ª tra le juniores, ieri le semifinali individuali: Tonelli manca la finale di due decimi, Radaeli di uno. A pesare anche un’intossicazione alimentare che ha colpito parte della delegazione azzurra. Oggi l’ultima giornata senza italiani in corsa per le medaglie.

Si chiude con rimpianti e qualche attenuante il weekend degli Europei di Trampolino, Double Mini-Trampoline e Tumbling per la delegazione italiana. Tra venerdì e ieri gli azzurri si sono avvicinati ai podi senza mai riuscire ad afferrarli, anche a causa di un’intossicazione alimentare che ha messo a dura prova buona parte del gruppo FGI — e non solo — nel corso della manifestazione.

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Venerdì: il sincronizzato tra luci e ombre

La giornata di venerdì è stata dedicata alle gare di sincronizzato. Tra le juniores femminili, la coppia composta da Giulia Cesaretti e Carolina Urso ha chiuso 20ª con il totale di 58.860: ottima la prima routine (36.670, settimo parziale), purtroppo compromessa dalla seconda (22.190). Le due ginnaste sono rimaste fuori dal gruppo delle sedici che hanno poi disputato il Q2, dominato dal duo bielorusso Pabudzei/Parcheuskaya (47.700). A seguire le russe Vershinina/Zaiko (47.330) e, terzo classificato utile, il Belgio. Nella final eight sono entrate anche Francia, Turchia, Portogallo, Ucraina e Repubblica Ceca.

Tra i senior, Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino si sono fermati al 16° posto nel Q1, mancando la finale per soli due punti. I due azzurri hanno realizzato 38.880 nella prima esecuzione e 48.670 nella seconda, valsa loro solo il ruolo di terza riserva. Il Q1 è stato dominato dai padroni di casa portoghesi Diogo Abreu e Pedro Ferreira (53.970).

Ieri: semifinali individuali, tutti a un passo dalla finale

La giornata di ieri ha proposto le semifinali individuali nelle categorie Junior, Under 21 e Senior.

Tra le juniores, Giulia Cesaretti ha chiuso 12ª con 50.440 e Carolina Urso 21ª a 46.690, entrambe fuori dall’ottetto finale. In campo maschile Under 21, Federico Tonelli (Juventus Nova Melzo) ha sfiorato la qualificazione di appena due decimi: il 2009 marchigiano ha realizzato un’ottima routine da 52.950 ma ha dovuto accontentarsi del ruolo di prima riserva, superato dal portoghese Goncalo Costa (53.150) per l’ottavo posto utile.

Tra i Senior, Patisso Colonna e Lavino hanno tentato il tutto per tutto con le routine più difficili del proprio repertorio, senza però riuscire a strappare la qualificazione. Il campione assoluto lombardo ha totalizzato solo 13.230 punti nel Q2 nonostante il 59.040 di ammissione; il pugliese ha fatto appena meglio con 18.860. Davanti a tutti, con 65.680, svetta come sempre Ivan Litvinovich, il bielorusso campione olimpico e iridato in carica.

In campo femminile Senior, beffa anche per Letizia Radaeli: con 53.800, la talentuosa ginnasta milanese allenata da Luigi Meda e Martina Murgo ha mancato l’ottetto di un solo decimo, superata dalla francese Labrousse Lea (53.910) per l’ultimo posto disponibile. Al comando l’AIN Iana Lebedeva con 58.490.

L’Italbaby in finale di squadra: ottave

L’ultima chance azzurra della giornata era affidata all’Italbaby qualificatasi per la finalissima dei Team giovanili. Cesaretti, Urso e Sofia Radaelli non hanno però replicato la precisione delle qualifiche e hanno chiuso ottave con sei punti speciali. L’oro è andato alle russe Kutdusova, Vershinina e Zaiko (26 punti), argento alle georgiane Gabriadze, Kirtadze e Koridze (24), bronzo alle bielorusse Masesava, Pabudzei e Parcheuskaya (21).

Oggi l’ultima giornata: nessun azzurro in corsa per le medaglie

Salvo defezioni, nella giornata di oggi conclusiva degli Europei non ci saranno italiani in lizza per i podi continentali, né nell’individuale né nel sincronizzato. La delegazione guidata dal Direttore sportivo Ermes Cassani e dal DTn Giuseppe Cocciaro può comunque dirsi soddisfatta: due esordienti che hanno sfiorato le finali, un gruppo che ha mostrato progressi nonostante i forfait di Silvia Coluzzi e Sofia Pellissier e le condizioni fisiche precarie in terra lusitana. Lo sguardo è già proiettato ai Mondiali di Nanchino a novembre e soprattutto alla Coppa del Mondo casalinga di Riccione di inizio ottobre.