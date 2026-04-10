Europei trampolino, Italia protagonista a Portimão: quattro azzurri in semifinale

Patisso Colonna, Lavino e Radaelli centrano il Q2 tra i senior, Tonelli passa tra gli Under 21. Segnali positivi per la delegazione italiana nella seconda giornata di qualificazioni.

Italia in evidenza alla Portimão Arena

Il Campionato Europeo di trampolino entra nel vivo nella cornice della Portimão Arena, in Portogallo, con la seconda giornata dedicata alle qualificazioni individuali senior.

L’Italia ottiene risultati incoraggianti, portando tre atleti al Q2 senior e uno alla semifinale Under 21, confermando la crescita del movimento a livello continentale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Patisso Colonna e Lavino in semifinale maschile

Nel concorso maschile senior la Federazione Ginnastica d’Italia conquista due pass per la semifinale.

Samuele Patisso Colonna (AG Milano 2000) chiude al 17° posto utile con 59.040 (59.040), dopo aver scartato la prima routine da 58.630 perché inferiore. Determinante il limite di tre atleti per nazione, che modifica la classifica d’accesso.

Accede al Q2 anche Marco Lavino (ASD Ginnastica Brindisi), 24° tra i qualificati con 56.880, nonostante il 28° posto nella graduatoria generale. Si ferma invece Leonardo Van Tien Cagnasso (SG Torino), 51° con 17.120 (11.540; 17.120).

In testa alla classifica provvisoria si confermano i favoriti: il kazako Litvinovich guida con 64.880 davanti al connazionale Yaskevich (64.110) e al portoghese Albuquerque (63.970).

Radaelli tra le migliori dodici nel femminile

Nel concorso femminile senior è Letizia Radaelli (AG Milano 2000) a conquistare la semifinale grazie al 12° posto con 53.860, punteggio ottenuto nel primo esercizio.

La gara resta di altissimo livello: al comando c’è Lebedeva con 58.560, seguita da Bladtseva (57.800) e Aliaeva (57.380). L’obiettivo per l’azzurra è ora provare a entrare nella final eight, traguardo impegnativo ma ancora possibile.

Tonelli qualificato tra gli Under 21

Buone indicazioni anche dalla gara Under 21 maschile disputata in mattinata. Federico Tonelli (ASD Alma Juventus Ginnastica) chiude al 10° posto con 98.490 (45.810; 52.680) e accede alla semifinale riservata ai migliori 16, determinata dalla somma dei due esercizi.

Non supera il turno Marco Tonelli, terza riserva con 81.470 (47.170; 34.300).

Segnali positivi per il movimento azzurro

Nel complesso, l’Italia piazza quattro atleti su sei nelle rispettive semifinali, risultato che conferma la competitività del gruppo guidato dal direttore tecnico nazionale Giuseppe Cocciaro e dallo staff composto dal capodelegazione Ermes Cassani e dai tecnici Andrea Anceschi, Mikalai Kazak, Alessandro Lucarelli, Alessio Mascia, Luigi Meda e Martina Murgo.

Tra gli altri risultati di giornata, la Gran Bretagna si mette in evidenza nel tumbling, chiudendo al comando entrambe le qualificazioni a squadre juniores. Nel double mini trampoline spicca il primo posto di Paige Russell, mentre il Belgio festeggia grazie alla prestazione di Laurent Lommaert nel tumbling. Successi anche per gli atleti neutrali Diana Strelnikova nel trampolino Under 21 e Varvara Dorkhova nel tumbling junior femminile.