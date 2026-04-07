Europei di Trampolino, DMT e Tumbling a Portimão: da mercoledì l’Italia in gara con 10 atleti. Litvinovich e Ferreira i grandi favoriti

La 30ª edizione della rassegna continentale si disputa in Portogallo dall’8 al 12 aprile con oltre 600 ginnasti da 29 nazioni. Debutta la categoria Under 21.

I riflettori della ginnastica europea si accendono sull’Algarve. Da mercoledì 8 a domenica 12 aprile, Portimão ospita la 30ª edizione dei Campionati Europei di Trampolino Elastico, Doppio Mini-Trampolino e Tumbling, con oltre 600 ginnasti in rappresentanza di 29 nazioni. Grande novità di questa edizione è il debutto della categoria Under 21, introdotta sia nell’individuale sia nel sincronizzato, per un totale di 82 giovani atleti. Nel complesso sono al via 297 senior e 320 junior.

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L’Italia in gara con 10 atleti

La delegazione azzurra è partita oggi da Milano per raggiungere il Portogallo: 10 atleti, sei tecnici, un giudice e il fisioterapista, con la guida del DTN Giuseppe Cocciaro e del capomissione Ermes Cassani.

I grandi favoriti: Litvinovich, Ferreira e il cast del trampolino

Nel trampolino elastico l’attrazione principale è il campione olimpico di Parigi 2024 Ivan Litvinovich, che dovrà vedersela con la vice campionessa olimpica Viyaleta Bardzilouskaya e con il beniamino di casa Pedro Ferreira, re europeo uscente. Tra gli altri nomi da seguire Gabriel Albuquerque, Jorge Martin, Andrei Builou e Seljan Mahsudova. Nel sincro spiccano le coppie Litvinovich-Builou, campioni del mondo, e i portoghesi Albuquerque-Santos e Abreu-Ferreira, vincitori ai World Games.

Nel DMT titoli continentali aperti per assenza di campioni uscenti: la spagnola Melania Rodriguez è fuori per infortunio, aprendo la corsa a Kirsty Way, Anastasia Heinrich, Galina Begim e Alexandra Garcia tra le donne. In campo maschile attesa per il campione dei World Games Brent Deklerck, il britannico Omo Aikeremiokha, lo spagnolo Carlos Del Ser e il portoghese Diogo Cabral.

Nel Tumbling altissimo livello con la campionessa europea Alexandra Efraimoglou e l’iridata Arina Kaliandra tra le donne, mentre tra gli uomini spicca il danese Magnus Lindholmer, campione europeo e vice campione del mondo, insieme agli azeri Aliyev, Hajizade e Malkin e al portoghese Vasco Peso.

Il programma completo

Mercoledì 8 aprile: qualificazioni trampolino individuale junior, TUM senior e DMT senior. Cerimonia di apertura alle 16.00. Giovedì 9 aprile: qualificazioni trampolino individuale U21 e senior, DMT junior e TUM junior. Venerdì 10 aprile: qualificazioni sincronizzato junior, misto U21 e senior. Sabato 11 aprile: seconde qualificazioni e finali a squadre per tutte le categorie e specialità. Domenica 12 aprile: grande giornata di finali individuali dal mattino fino alle 18.30, con le finali senior del trampolino alle 15.15, il sincro misto U21 in chiusura e il premio SmartScoring Shooting Star.

Dove seguire gli Europei in streaming

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, la competizione sarà interamente trasmessa su gymtv.online, grazie alla partnership con SmartScoring. Con un pacchetto unico da 20 euro sarà possibile accedere all’intera programmazione. Da mercoledì a sabato saranno attivi quattro canali simultanei dedicati alle singole specialità. Domenica le finali saranno accompagnate dal commento tecnico in inglese degli esperti Blythe Lawrence e Olly Hogben. I punteggi live sono disponibili su smartscoring.com, mentre i canali ufficiali di European Gymnastics pubblicheranno risultati, gallery e report giornalieri. Per seguire la conversazione social l’hashtag ufficiale è #TRA2026.