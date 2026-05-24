Europei di Ritmica 2026, Varna accende lo spettacolo: nuova formula All Around e copertura Rai

Gli Europei di Ginnastica Ritmica 2026 sono pronti a prendersi la scena a Varna, in Bulgaria, dal 27 maggio al 31 maggio. La 42esima edizione della rassegna continentale si svolgerà al Palace of Culture and Sports e farà registrare numeri importanti: 364 ginnaste da 42 Paesi, tra individualiste, junior, senior e squadre senior.

Nuovo format All Around: più ritmo e più spettacolo

Grande novità sarà la formula dell’All Around individuale, pensata per rendere la gara più televisiva e dinamica. Le migliori 20 ginnaste delle qualificazioni, più eventualmente una rappresentate del Paese ospitante, accederanno alla finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tutte partiranno con cerchio e palla: dopo i primi due esercizi, solo le migliori devi continueranno con clavette e nastro, in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria. Il totale sui quattro attrezzi assegnerà le medaglie.

RaiPlay e Rai Sport per il weekend delle finali

Per il pubblico italiano il momento clou arriverà nel weekend conclusivo. Sabato 30 maggio RaiPlay trasmetterà le finali All Around individuali dalle 9.00 alle 13.15 e quelle delle squadre dalle 14.00 alle 19.15. Rai Sport entrerà invece in diretta dalle 16.30 alle 19.15, con particolare attenzione alle Farfalle azzurre.

Domenica 31 maggio spazio alle finali di specialità: RaiPlay seguirà tutte le rotazioni, mentre Rai Sport proporrà le finali individuali dalle 11.00 alle 12.20 e quelle di squadra dalle 15.00 alle 17.00 circa. Per seguire qualificazioni e prime giornate, invece, sarà disponibile GymYV.online in PPV, mentre punteggi e classifiche saranno aggiornati su SmartScoring.