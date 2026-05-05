Eurogym 2026, Pistoia apre la biglietteria: la Ginnastica per Tutti porta l’Europa in Toscana

Pistoia si prepara a diventare il cuore europeo della Ginnastica per Tutti. Dall’8 al 7 luglio 2026, la città toscana ospiterà Eurogym 2026, il grande festival continentale dedicato alla GpT, con migliaia di atleti, tecnici e appassionati pronti a vincere dieci giorni di sport, spettacolo e condivisione. Intanto è stata aperta ufficialmente la vendita dei biglietti per assistere agli eventi principali della manifestazione.

Al PalaCarrara la Europea Gym for Life Chalenge

Il programma entrerà nel vivo al PalaCarrara, dove il 9 e il 10 luglio si svolgerà la Europea Gym for Life Challenge dedicata ai piccoli gruppi, con oltre 1,500 giovani atleti provenienti da tutta Europa.

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L’11 luglio sarà invece il turno dei grandi gruppi, con più di 2.500 ginnasti impegnati in esibizioni corali ad alto impatto visivo. Coreografia, sincronismi e creatività saranno il centro di una manifestazione che non punta soltanto al risultato, ma alla partecipazione e alla forza collettiva dello sport.

Cerimonie, sfilata e gran finale in Piazza del Duomo

Uno dei momenti più attesi arriverà il 12 luglio allo Stadio Marcello Melani, con la Cerimonia di Apertura. Dopo la sfilata per le vie della città, oltre 4000 atleti in rappresentanza di già di 25 nazioni daranno vita a una serata di musica, performance e festa.

Il percorso si chiuderà il 16 luglio nella cornice di Piazza del Duomo, con il Gala e la Cerimonia di Chiusura dedicati alle migliori eccellenze dei gruppi. Pistoia, insomma, non ospiterà semplicemente un evento: per dieci giorni diventerà una grande palestra europea a cielo aperto.