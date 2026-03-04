Cortina, allarme post-Olimpiadi: la pista di bob rischia un “Cesana bis”

La pista di bob, slittino e skeleton di Cortina ha brillato durante le ultime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: un impianto moderno, spettacolare e anche “fortunato” per l’Italia, capace di accompagnare anche un bottino importante con due ori nello slittino e altre medaglie complessive.

A pochi giorni dalla chiusura dei giochi, però, il racconto cambia tono: un sopralluogo tecnico ha acceso i riflettori su danni e criticità gestionali che fanno temere un destino simile a quello della pista di Cesana, costruita per Torino 2006 e poi finita nell’abbandono.

Il verbale dei tecnici: danni oltre il milione

Il punto di svolta è un verbale di controllo redatto il 25 febbraio, lungo 45 pagine, che fotografa le condizioni dello Sliding Centre al termine dell’evento olimpico.

Le prime stime parlano di danni superiori al milione di euro, ma a colpire è soprattutto la descrizione dello stato generale: aree non riordinate, nessuna pulizia sistematica e molti ambienti rimasti accessibili, compresi locali tecnici delicatissimi come la controllata room dell’arrivo, che ospita strumentazioni di grande valore.

Cosa si è rotto e chi deve rimettere mano

Nel documento vengono elevanti numerosi problemi: componenti di protezione pista danneggiati, tubazioni piegate, fissaggi delle sponde allentati o mancanti, scatole di derivazione staccate, quadri elettrici schiacciati, cavi penzolanti o scollegati, reti parapetto rovinate e danni a cartongessi e portoni.

Sullo sfondo c’è anche un passaggio di consegne complesso: l’impianto è passato da Simisco al Comune di Cortina, poi alla Fondazione Milano Cortina per la gestione del periodo olimpico fino a fine marzo. Successivamente tornerà al Comune e quindi di nuovo a Simico per completare le lavorazioni finali e arrivare alla consegna definitiva. La Fondazione, infatti, ha dichiarato l’obiettivo di ripristinare quanto necessario nei tempi previsti, ma resta la domanda politica e simbolica: Cortina sarà evitare l’effetto-Cesana?