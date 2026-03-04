Baku, missione azzurra ok: arrivo in sicurezza, qualifiche al via e un forfait precauzionale

Alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku entra nel vivo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di specialità di ginnastica artistica, dopo l’apertura del circuito a Cottbus.

La delegazione italiana, partita il giorno precedente, è arrivata regolarmente nella capita azera senza criticità legate a viaggio o procedure di sicurezza ed è pronta a scendere in pedana dalle qualifiche di domani.

Sicurezza e responsabilità: verifiche istituzionali e scelta condivisa

La trasferta è stata preceduta da valutazioni approfondite, legate alla situazione internazionale delle ultime settimane. La Federazione Ginnastica d’Italia ha mantenuto un confronto con le autorità competenti per assicurarsi che tutte le condizioni fossero adeguate. Un elemento ritenuto determinante è che l’Azerbaijan non risulta coinvolto direttamente nel conflitto in corso in Medio Oriente e che la squadra ha viaggiato con un volo diretto dall’Italia, evitando scali nell’area interessata.

Vista la presenza di ginnaste minorenni, la FGI ha inoltre scelto un approccio prudente, lasciando l’ultima decisione sulla partecipazione alle atlete e alle rispettive famiglie. In questo quadro, Eleonora Calaciura ha preferito in Italia, anche a causa di un lieve fastidio alla caviglia accusato di recente.

Le azzurre in pedana e il quadro internazionale

Parton invece Chiara Barzasi, Angelica Finiguerra e Artemisia Iorfino. Nelle stesse ore, la Federazione Internazionale ha comunicato di monitorare quotidianamente l’evoluzione geopolitica, mantenendo contatti con gli organizzatori locali.

Al momento, però, le tappe previste nell’area restano confermate, con Antalya (12-15 marzo), Il Cairo (3-6 aprile) e Doha (15-18 aprile) dopo Baku. Il fine settimana di finali prevede, tra sabato e domenica, un programma distribuito per rotazioni e chiuso dalle cerimonie di premiazione.