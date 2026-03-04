Schwazer riparte da Alessandria: ritorno ufficiale nella nuova mezza maratona di marcia

Domenica 8 marzo Alessandria ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026 su una distanza nuova per il panorama internazionale: la mezza maratona (21,097 km). Tra gli iscritti spicca un nome che riaccende inevitabilmente attenzione e dibattito: Alex Schwazer, 41 anni, pronto a tornare in una rassegna tricolore dopo aver concluso la lunga squalifica per doping.

Per il marciatore altoatesino, campione olimpico della 50km a Pechino 2008, sarà un rientro in una gara “vera” e in un formato inedito, con l’obiettivo di misurarsi di nuovo in un contesto competitivo nazionale.

Il ritorno dopo la squalifica: tra test, record e motivazioni

Dopo gli otto anni di stop, che gli hanno anche fatto sfumare il sogno di essere alle Olimpiadi di Parigi dell’estate 2024, Schwazer ha già rimesso piede in strada con un paio di prove non ufficiali: un evento organizzato ad Arco di Trento nell’estate 2024 e, più avanti, un risultato di rilievo nel 2025, quando ha stupito tutti con un record europeo master sui 10.000km.

In queste settimane, inoltre, avrebbe spiegato che la scelta di continuare è legata anche a una spinta emotiva fortissima: la volontà di dedicare il ritorno alla memoria di Hubert Rabensteiner, amico stretto scomparso improvvisamente. Ad Alessandria, dunque, la gara diventa insieme banco di prova atletico e tappa simbolica di un percorso personale.

La sfida tecnica: un cast di livello e tanti giovani in evidenza

Il quadro competitivo promette contenuti interessanti: oltre a Schwazern risultano infatti iscritti diversi specialisti della marcia italiana, tra cui Matteo Giupponi e il vicecampione mondiale U20 Giuseppe Disabato, indicato come uno dei profili più interessanti della nuova generazione.

Al femminile, invece, i riflettori sono puntati su Alexandrina Mihai, campionessa europea U23 dei 10.000 su pista. In palio ci saranno anche i titoli italiani U20 sulla distanza dei 10km, con attenzione particolare a Serene Di Fabio e Alessio Coppola. In sintesi: non un semplice “ritorno”, ma una gara inserita in un contesto tecnico ricco e utile per misurare davvero la condizione.