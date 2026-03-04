Eurolega, la 30ª giornata su Sky: Milano-Barcellona e Real Madrid-Virtus Bologna in primo piano

Quattro appuntamenti con la Turkish Airlines Euroleague tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW. In programma anche Fenerbahce-Monaco e il derby greco Olympiacos-Panathinaikos.

La 30ª giornata di Eurolega in diretta su Sky e NOW

La 30ª giornata della Regular Season di Eurolega sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW, con quattro partite in programma tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo.

Il turno propone sfide importanti anche in chiave classifica, con protagoniste alcune delle squadre più competitive del torneo, tra cui EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Bologna, Fenerbahce, Monaco, Olympiacos e Panathinaikos.

Milano sfida il Barcellona all’Allianz Cloud

Tra le gare più attese c’è quella tra EA7 Emporio Armani Milano e Barcellona, in programma giovedì 5 marzo alle 20.30 all’Allianz Cloud.

La partita sarà preceduta dal prepartita alle 20, condotto da Giulia Cicchinè e Chicca Macchi. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.

L’evento sarà trasmesso su Sky Sport Uno.

Virtus Bologna contro il Real Madrid di Scariolo

Sempre nella serata di giovedì la Virtus Bologna sarà impegnata alla Movistar Arena contro il Real Madrid, guidato in panchina da coach Sergio Scariolo.

La partita inizierà alle 20.45 e sarà raccontata in telecronaca da Andrea Solaini e Matteo Soragna, con diretta su Sky Sport Basket.

Fenerbahce-Monaco apre il programma

La programmazione della giornata si aprirà giovedì 5 marzo alle 18.45 con la sfida tra Fenerbahce e Monaco, squadra guidata da Mike James, alla ricerca di una vittoria importante in ottica postseason.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Mix con la telecronaca di Giovanni Poggi.

Il derby greco Olympiacos-Panathinaikos

Il programma si chiuderà venerdì 6 marzo alle 20.15 con il derby di Atene tra Olympiacos e Panathinaikos, una delle sfide più attese del turno anche per le possibili implicazioni in classifica.

La partita si giocherà al Palazzo della Pace e dell’Amicizia del Pireo e sarà trasmessa su Sky Sport Basket con la telecronaca di Andrea Solaini.

Eurolega anche su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digitali

Lo spettacolo della Turkish Airlines Euroleague sarà seguito anche su Sky Sport 24 con highlights, notizie e approfondimenti.

Gli aggiornamenti saranno disponibili inoltre su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Il programma completo della 30ª giornata di Eurolega su Sky e NOW

Giovedì 5 marzo

Ore 18.45 – Fenerbahce-Monaco

Telecronaca: Giovanni Poggi

Diretta su Sky Sport Mix

Ore 20.30 – EA7 Emporio Armani Milano-Barcellona

Prepartita dalle 20 con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi

Telecronaca: Geri De Rosa e Chicca Macchi

Diretta su Sky Sport Uno

Ore 20.45 – Real Madrid-Virtus Bologna

Telecronaca: Andrea Solaini e Matteo Soragna

Diretta su Sky Sport Basket

Venerdì 6 marzo