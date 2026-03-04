Atletica, Coppa Europa di lanci a Nicosia: 21 azzurri convocati, ci sono Fabbri, Fantini, Osakue e Padovan

Il direttore tecnico La Torre ha ufficializzato il gruppo per l’appuntamento cipriota del 14 e 15 marzo. In squadra il campione europeo del peso Fabbri, la campionessa europea del martello Fantini, la finalista olimpica del disco Osakue e il vincitore della passata edizione Ponzio.

Il direttore tecnico della nazionale italiana di atletica leggera Antonio La Torre ha reso noto l’elenco dei convocati per la Coppa Europa di lanci di Nicosia, a Cipro, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026. La spedizione azzurra sarà composta da 21 atleti, 11 uomini e 10 donne, con un mix di nomi di punta e giovani under 23 di prospettiva.

Tra i big spiccano Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e campione europeo in carica nel peso, e Sara Fantini, campionessa europea e finalista mondiale nel martello. Presenti anche la discobola Daisy Osakue, finalista olimpica, e Benedetta Benedetti, argento europeo under 23 nel disco. Nel gruppo figurano inoltre Nick Ponzio, vincitore della passata edizione della Coppa Europa nel peso, e Giovanni Frattini, secondo nel giavellotto nella stessa competizione. Completano il quadro degli atleti che avevano contribuito alla vittoria agli Europei a squadre di Madrid: Paola Padovan nel giavellotto, Enrico Saccomano nel disco e Sara Verteramo nel peso.

La squadra italiana — Uomini

Peso: Leonardo Fabbri (C.S. Aeronautica Militare), Nicholas James Ponzio (Athletic Club 96 Alperia). Disco: Carmelo A. Musci (G.A. Fiamme Gialle), Enrico Saccomano (C.S. Aeronautica Militare). Martello: Davide Costa (G.S. Fiamme Azzurre). Giavellotto: Michele Fina (C.S. Esercito), Giovanni Frattini (C.S. Carabinieri Sez. Atletica / A.S. La Fratellanza 1874).

La squadra italiana — Donne

Peso: Sara Verteramo (Battaglio C.U.S. Torino Atl.). Disco: Benedetta Benedetti (C.S. Esercito), Daisy Osakue (G.A. Fiamme Gialle). Martello: Sara Fantini (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Rachele Mori (G.A. Fiamme Gialle). Giavellotto: Paola Padovan (C.S. Carabinieri Sez. Atletica).

La squadra italiana — Uomini Under 23

Peso: Gioele Tengattini (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Disco: Stefano Marmonti (Atl. Libertas Unicusano Livorno). Martello: Filippo Maria Iacocca (S.S. Vittorio Alfieri Asti). Giavellotto: Pietro Villa (C.S. Aeronautica Militare / A.S.D. Kronos Roma).

La squadra italiana — Donne Under 23

Peso: Anna Musci (Alteratletica Locorotondo). Disco: Sofia Coppari (Atl. Brescia 1950). Martello: Keren Mbongo (Assindustria Sport). Giavellotto: Sofia Frigerio (Bracco Atletica).