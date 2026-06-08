Coppa del Mondo di aerobica, Rusu sfiora il podio a Baku: quarto posto nella finale individuale

Unico rappresentante azzurro in gara nella tappa di Coppa del Mondo di aerobica in Azerbaigian, Ferdinando Rusu chiude al quarto posto la finale individuale maschile. Il giovane atleta della Gymnova si conferma tra le promesse più interessanti del movimento italiano.

Rusu a un passo dal podio nella tappa di Baku

Mentre a Gorle erano in corso i Campionati Italiani Assoluti, l’Italia dell’aerobica era rappresentata a Baku da un solo atleta. A difendere i colori azzurri nella tappa di Coppa del Mondo sulle rive del Mar Caspio è stato Ferdinando Rusu, giovane talento della Gymnova convocato dalla direttrice tecnica nazionale Luisa Righetti.

Accompagnato dal tecnico Antonio Caforio, ex protagonista della disciplina, il diciottenne di Latina ha centrato un prestigioso quarto posto nella finale individuale maschile.

Rusu ha ottenuto il punteggio complessivo di 19.100 punti (D. 3.3, A. 8.7, E. 7.1), sfiorando il podio in una competizione di altissimo livello internazionale.

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Dominio russo nella finale maschile

La vittoria è andata al russo Anton Kolobon, primo con 20.150 punti. Alle sue spalle si è classificato il connazionale Danila Kudinov con 19.550, mentre il bronzo è stato conquistato dal bulgaro Aleksandar Mishinkov con 19.500.

Per Rusu arriva comunque un risultato di grande valore che conferma la crescita del giovane atleta azzurro nel panorama internazionale.

Successo di Dmitrieva tra le donne

Nella competizione individuale femminile è stata Anastasia Dmitrieva a conquistare il gradino più alto del podio con 20.150 punti.

La russa ha preceduto la turca Ayse Onbasi, seconda con 19.250, e la bulgara Borislava Ivanova, terza con 19.150.

Russia protagonista anche nelle prove di squadra

La rappresentativa russa ha dominato anche le altre specialità in programma.

Nelle coppie miste il successo è andato ad Anton Kolobon e Sofia Ivankevich con 19.350 punti, davanti ai connazionali Danila Kudinov e Sofiia Iasnitskaia. Terzo posto per la coppia bulgara composta da Borislava Ivanova e Hristo Manolov.

Nel trio la vittoria è stata ottenuta da Polina Kakkoeva, Leisan Kupershmit e Mariia Paniushina con 19.972 punti, mentre nella gara a gruppi il successo è andato ancora una volta alla formazione russa guidata da Anastasia Dmitrieva con il punteggio di 19.255.

Ora il circuito si sposta in Cina

Archiviata la tappa di Baku, il circuito di Coppa del Mondo di aerobica proseguirà a fine giugno a Nanchang, in Cina.

L’ultima prova del circuito è invece in programma a inizio agosto a Oradea, in Romania, prima dell’appuntamento più importante della stagione: i Campionati del Mondo di Pamplona, in Spagna, previsti per metà settembre.

In quell’occasione Rusu non sarà l’unico rappresentante azzurro e la Nazionale italiana si presenterà con una squadra più ampia per puntare a risultati di prestigio sulla scena internazionale.