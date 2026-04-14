Campobasso incorona la ritmica Gold: due giorni di spettacolo tra titoli, Farfalle e festa tricolore

Campobasso ha ospitato, sabato 11 e domenica 12 aprile, il Campionato Nazionale di specialità junior e senior di ritmica. appuntamento che ha assegnato i titoli Gold della disciplina. La manifestazione si è svolta al Palazzetto dello Sport l’organizzazione della Sporting Bovianum, società guidata dalla presidente Salvatori Buontempo, in un fine settimane che ha celebrato il meglio del movimento italiano.

Le farfalle accendono il weekend

A rendere ancora più prestigiosa la due giorni molisana sono state le esibizioni della Squadra Nazionale, impegnata abitualmente nel centro tecnico di Chieti con le allenatrici Germana Germani e Monia Di Matteo.

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Nella giornata di sabato si sono esibite Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi, protagoniste degli esercizi alle 5 palle e nel misto con 3 cerchi e 4 calzette. Un’esibizione che ha impreziosito l’evento, anche perché l’insieme di Desio era contemporaneamente impegnato in Wolrd Cup a Tashkent.

Premiazioni, istituzioni e un evento da vetrina

Nella giornata conclusiva era presente anche il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Andrea Facci, che ha assistito alla competizione. Le premiazioni sono state officiate dal direttore tecnico nazional ad interim della sezione dei piccoli attrezzi, in un contesto istituzionale arricchito dalla presenza, nel corso del weekend, di Elisabetta Christiana Lancillotto, Quintino Vincenzo Pallante, Marialuisa Forte, Benito Ferndinando Suliani e Luigi Peccia.

Il comunicato federale presenta Campobasso come una tappa riuscita non solo sul piano agonistico, ma anche come vetrina per la ritmica italiana, capace di unire competizione, rappresentanza e spettacolo. Le classifiche complete, inoltre, sono richiamate a parte della stessa Federginnastica.