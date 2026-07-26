Campionati italiani Assoluti, Sioli vince nel salto in alto: Tamberi solo sesto

Non manca lo spettacolo nel salto in alto nei campionati italiani Assoluti: trionfa Sioli, mentre delude un Tamberi non al top

Matteo Sioli ha infiammato la gara di salto in alto ai Campionati Italiani Assoluti con una prestazione di altissimo livello. Il ventenne milanese ha compiuto un percorso netto fino a 2.27 metri, per poi valicare 2.30 al secondo tentativo.

Questa misura eguaglia il suo primato personale, stabilito l’anno scorso agli Europei Under 23 di Bergen, e migliora di un centimetro il suo record stagionale di 2.29, ottenuto a giugno nella Diamond League di Doha.

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Il giovane azzurro ha anche tentato anche i 2.34, e sarebbe stata la miglior prestazione mondiale stagionale, ma ha dovuto arrendersi dopo tre errori, chiudendo comunque con il sorriso una grande giornata e al sesto posto delle liste globali e al quinto di quelle europee.

Tamberi è ancora lontano dalla forma migliore

Alle sue spalle, un ottimo Edoardo Stronati ha chiuso a 2.27, migliorando il proprio personale di due centimetri e confermando il suo ritrovato stato di forma dopo i problemi fisici seguiti all’argento Under 20 del 2023. Il podio è stato completato da Manuel Lando (2.24), seguito da Christian Falocchi e Federico Celebrin.

Di segno opposto la prestazione di Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico, alle prese con una fasciatura alla caviglia destra e alla sua seconda gara stagionale dopo un lungo stop, ha faticato visibilmente.

Dopo aver superato 2.16 e 2.20 (alla terza prova), ha accumulato tre errori a 2.24, chiudendo al sesto posto. Ora la sfida è recuperare la forma in vista degli Europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto, dove l’Italia punterà sia sulla difesa del titolo di Tamberi sia sulle ambizioni di un Sioli che darà filo da torcere anche a livello europeo.