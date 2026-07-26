Battocletti vince anche i 1500 metri! Straordinaria doppietta agli italiani Assoluti

Una straordinaria Nadia Battocletti non fallisce neanche sui 1500 metri: doppietta tricolore ai campionati italiani Assoluti

Nadia Battocletti ha firmato una splendida doppietta ai Campionati Italiani Assoluti di atletica, confermando il suo dominio assoluto sul mezzofondo azzurro.

Dopo aver vinto sui 5000 metri nella giornata di venerdì, la trentina si è replicata senza troppi problemi sui 1500 metri allo Stadio Ridolfi di Firenze, chiudendo una due giorni perfetta, in cui ha confermato tutto il suo talento.

La strategia non è cambiata molto rispetto al solito, caratterizzata da ritmi non elevati nel primo chilometro, la 26enne campionessa del mondo indoor dei 3000 metri ha gestito la corsa con grande intelligenza, per poi accelerare nelle fasi finali.

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Lo stacco è stato devastante: Battocletti ha fatto il vuoto, tagliando il traguardo con il crono di 4:17.29. Alle sue spalle, Laura Pellicoro ha agguantato l’argento in 4:18.93, precedendo Micol Majori (4:19.31), Marta Zenoni (4:21.12) e Sintayehu Vissa (4:22.19).

Un’altra grande serata per Battocletti verso gli Europei

Questo successo ha un valore aggiunto enorme: rappresenta la risposta più bella e convincente dopo la serata difficile vissuta al Golden Gala di ormai due mesi fa. La stella delle Fiamme Gialle ha dimostrato di aver ritrovato una forma smagliante, presentandosi con il morale alle stelle verso gli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

Lì, l’argento olimpico e mondiale partirà come grande favorita per difendere i due titoli conquistati due anni fa a Roma sui 5000 e 10.000 metri, anche se un’eventuale sorpresa nei piani di gara non è da escludere.