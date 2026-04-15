Baku chiama l’Italia: doppia missione azzurra tra World Cup ed European Cup

La ginnastica ritmica italiana si prepara a vivere giorni intensi a Baku, dove andranno in scena due appuntamenti chiave della stagione: la terza tappa della World Cup, in progetta dal 17 al 19 aprile, e la terza edizione della Europea Cup, prevista dal 30 aprile al 3 maggio. Due eventi ospitati nella stessa sede e inseriti in un percorso che porterà poi le azzurre verso gli Europei di Varna, la finalissima di Coppa del Mondo di Milano e i Mondiali di Francoforte.

Tocca all’insieme di Chieti, Raffaeli e Dragas guidano le individualiste

Dopo l’uscita della squadra di Desio nelle recente tappa di Tashkent, stavolta sarà l’insieme di Chiesti a rappresentare l’Italia in Azerbaijan. In pedana ci saranno Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani, chiamate a riproporre i due esercizi già testati anche nei tornei internazionali di Tartu e Marbella.

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Sul fronte individuale, invece, il direttore tecnico ad interim Andrea Facci ha convocato Sofia Raffaeli e Tara Dragas, due delle punte di diamante del movimento azzurro. Le finali di specialità dell’AGF Trophy, in programma domenica 19 aprile, saranno trasmesse in diretta su Sportface TV e in contemporanea anche su Prime Video.

Baku evoca bei ricordi e diventa uno snodo pesante

Per l’Italia, Baku è anche un luogo carico di ricordi positivi. Proprio qui, nel 2025, Sofia Raffaeli vinse il concorso generale della World Cup e il Cross Battle dell’European Cup, conquistando anche l’oro alla palla. Tara Dragas raccolse u bronzo al nastro in Coppa e tre medaglie nella rassegna continentale, mentre le Farfalle ottennero l’argento all arounf, l’oro con i 5 nastri e il bronzo nel misto.

Ecco perché la tappa azera pesa più di un semplice verifica: è un banco di prova vero, utile per misurare ambizioni e condizioni in vista dei grandi obiettivi dell’estate.