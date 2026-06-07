Assoluti di Ritmica, poker di regine a Folgaria: rivivi l’evento su Sportface TV

Si è chiusa a Folgaria una delle edizioni più belle dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, davanti a un pubblico numerosissimo e in una cornice suggestiva tra le montagne dell’Alpe Cimbra. Le finali di specialità hanno confermato i valori emersi nell’All Around, regalando spettacolo con Sofia Raffaeli, Tara Dragas, Viola Sella e Margherita Fucci grandi protagoniste.

Raffaeli e Dragas si dividono la scena

Sofia Raffaeli ha conquistato l’oro al cerchio con 31.100 e alle clavette con 30.500, confermando ancora una volta il proprio perso tecnico e competitivo. Tara Dragas ha risposto vincendo alla palla con 28.900 e al nastro con 28.700, chiudendo una rassegna di altissimo livello.

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Viola Sella è stata la più continua sul podio, con un argento al nastro e quattro bronzi complessivi contando anche il concorso generale. Grande soddisfazione anche per Margherita Fucci, bronzo al nastro con 26.950 dopo un’edizione già impreziosita dal quinto posto nell’All Around.

Eurogymnica e Raffaello Motto d’oro, replay su Sportface TV

Nella competizione giovanile d’insieme, successo ex aequo per Eurogymnica e Raffaello Motto, entrambe a quota 21.800 con le 5 palle. Per le torinesi è arrivata finalmente la gioia dopo alcuni piazzamenti amari, mentre le viareggine hanno completato un autentico tris dopo i successi tra Allieve e Open. Il bronzo è andato alla Forza e Coraggio Milano con 21.250.

La gara, per chi se la fosse persa, è disponibile on demand su Sportface TV, con telecronaca di Ilaria Brugnotti e commento tecnico di Marta Pagnini.