Assoluti di Ritmica, Dragas davanti a tutte: Raffaeli e Sella inseguono a Folgaria

Tara Dragas guida la classifica provvisoria dell’all around individuale assoluto ai Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica in corso a Folgaria. Dopo i primi due attrezzi, cerchio e palla, la friulana delle Fiamme Oro è al comando con 57.600 punti, davanti alla campionessa in carica Sofia Raffaeli, seconda a quota 56.800.

Dragas in testa, Raffaeli risponde al cerchio

Dragas ha costruito il primato soprattutto grazie alla prova con la palla, dove ha ottenuto il miglior punteggio di giornata con 29.150. Raffaeli, però, resta pienamente in corsa per il titolo: la marchigiana ha firmato il parziale più alto al cerchio con 29.250 ed oggi proverà a ribaltare la classifica con clavette e nastro.

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Alle loro spalle si conferma Viola Sella, terza con 55.350, mentre Margherita Fucci ha chiuso quarta provvisoria con 52.300, precedendo Alexandra Agiurgiuculese, penalizzata da un errore al cerchio.

Cassano applauditissima, oggi si decide il titolo

Da sottolineare anche il nono posto della junior Flavia Cassano, reduce dal bronzo europeo al cerchio a Varna e capace di raccogliere applausi importanti al palaghiaccio. In totale sono state 21 le ginnaste protagoniste della prima parte di gara, davanti a un impianto sold out e a un pubblico molto caldo.

Oggi, dopo la finale dell’Insieme Open, l’all around si completerà con clavette e nastro in diretta dalle 18.30 su Sportface. Poi domani spazio alle final eight di specialità: al cerchio ci saranno, tra le altre, Dragas, Raffaeli, Sella e Cassano, mentre alla palla occhi puntati sempre su Dragas, Raffaeli, Sella e Agiurgiuculese.