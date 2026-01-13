Rivoluzione Alpine: Doohan svincolato, scelti i due piloti per il 2026

Il futuro dell’Alpine in Formula 1 prende una direzione chiara in vista della stagione 2026. La scuderia francese ha infatti ufficializzato la separazione da Jack Doohan, pilota australiano cresciuto nel vivaio del team. Contestualmente, sono state confermate le guide che rappresentano il progetto tecnico del nuovo ciclo regolamentare: Pierre Gasly e Franco Colapinto, reduce dall’esperienza in Kick Sauber.

Una decisione che segna una svolta importante nelle strategie sportivo del team di Enstone, chiamato a rilanciarsi dopo la scorsa stagione tutt’altro che esaltante.

Addio Doohan: fine di un percorso mai decollato

La scelta di svincolare Jack Doohan rappresenta la conclusione di un percorso che non ha mai trovato una reale continuità in Formula 1. L’australiano, figlio d’arte e a lungo ritenuto essere uno dei prospetti più interessanti di questo sport, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile nel progetto principale, complice anche una concorrenza interna sempre più Serrat.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La decisione di lasciarlo libero consente però a Doohan di cercarsi altre opportunità, sempre in F1 oppure in altre categorie, mentre Alpine inizia un nuovo capitolo della sua storia. Una mossa che conferma come la squadra francese voglia arrivare alla nuova stagione con certezze per riuscire ad essere protagonista.

Gasly leader, Colapinto la giovane scommessa

Se da un lato Alpine si lascia alle spalle il passato, dall’altro riparte con due certezze del settore. Pierre Gasly resta il punto di riferimento del team: esperienza, solita e conoscenza dell’ambiente lo rendono l’uomo guida per affrontare il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2026. Accanto a lui ci sarà il giovane Franco Colapinto, che si è messo in mostra per maturità, velocità e capacità di adattamento.

La scelta di puntare sull’argentino rappresenta una scommessa ambiziosa, ma coerente con l’idea di costruire un progetto a medio lungo termine. Alpine guarda così al futuro, con l’intento di ridefinire l’indennità sportiva della squadra.