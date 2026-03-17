Basket su Sky e NOW dal 18 al 22 marzo: Eurocup, Eurolega e Serie A Unipol in diretta

Trento sfida il Besiktas nei quarti di Eurocup, Virtus Bologna e Milano in campo in Eurolega, poi domenica il doppio derby della Serie A Unipol con Milano-Sassari e Reggio Emilia-Bologna

Una settimana ricca di pallacanestro europea e italiana attende gli appassionati su Sky e in streaming su NOW. Dal 18 al 22 marzo il palinsesto propone i quarti di finale di Eurocup, la 32ª giornata di Eurolega e la 23ª giornata di Serie A Unipol, con le squadre italiane sempre protagoniste.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Mercoledì 18: Trento a Istanbul per i quarti di Eurocup

Si comincia mercoledì 18 marzo alle 18 su Sky Sport Basket con il primo appuntamento di Eurocup. La Dolomiti Energia Trento, dopo aver superato la Reyer Venezia negli ottavi di finale, vola a Istanbul per affrontare il Besiktas di Ante Zizic nei quarti. La telecronaca è affidata a Davide Fumagalli, con il commento tecnico di Andrea Meneghin.

Giovedì 19 e venerdì 20: Eurolega, doppia sfida per le italiane

La 32ª giornata di Eurolega propone giovedì 19 marzo un pomeriggio di grande basket con Valencia-Barcellona alle 18 su Sky Sport Mix, seguito alle 20.05 su Sky Sport Basket dalla Virtus Bologna impegnata contro l’Hapoel Tel Aviv sul campo neutro dell’Arena 8888 di Sofia. A raccontare la sfida delle V nere saranno Geri De Rosa e Davide Pessina.

Venerdì 20 marzo è il turno dell’EA7 Emporio Armani Milano, che alle 18.45 sfiderà il Fenerbahce nella capitale turca su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. La voce della partita è quella di Flavio Tranquillo, affiancato da Andrea Meneghin. A chiudere il programma di Eurolega, al termine del match milanese, andrà in scena Panathinaikos-Stella Rossa alle 20.15 su Sky Sport Mix e Sky Sport Basket, con la telecronaca di Davide Fumagalli.

Domenica 22: doppio appuntamento con la Serie A Unipol

La domenica si trasferisce sul parquet della Serie A Unipol per la 23ª giornata di regular season, con due partite trasmesse in esclusiva su Sky Sport Basket. Alle 16, con prepartita dalle 15.30, Milano riceve Sassari: i lombardi cercano riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Virtus, mentre i sardi lottano per punti salvezza. Telecronaca di Geri De Rosa, commento di Andrea Meneghin.

Alle 19.30 spazio al derby emiliano tra Reggio Emilia e Bologna. La Virtus ha l’opportunità di allungare in classifica sulle inseguitrici, ma dovrà fare i conti con una Reggiana in grande spolvero, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. Al microfono Andrea Solaini e Chicca Macchi.

Highlights, classifiche e approfondimenti su tutte le competizioni sono disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Il programma completo su Sky e NOW

Mercoledì 18 marzo Ore 18 – Besiktas-Trento (Eurocup, quarti di finale) — Sky Sport Basket

Giovedì 19 marzo Ore 18 – Valencia-Barcellona (Eurolega) — Sky Sport Mix Ore 20.05 – Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna (Eurolega) — Sky Sport Basket

Venerdì 20 marzo Ore 18.45 – Fenerbahce-EA7 Emporio Armani Milano (Eurolega) — Sky Sport Uno e Sky Sport Basket Ore 20.15 – Panathinaikos-Stella Rossa (Eurolega) — Sky Sport Mix e Sky Sport Basket

Domenica 22 marzo Ore 16 – Milano-Sassari (Serie A Unipol, 23ª giornata) — Sky Sport Basket Ore 19.30 – Reggio Emilia-Bologna (Serie A Unipol, 23ª giornata) — Sky Sport Basket