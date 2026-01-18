Ribaltone in F1, Ferrari avvantaggiata: svolta assoluta

Una notizia svela perché Ferrari potrebbe avere un vantaggio perfino sul team campione in carica. La verità è stata appena svelata.

La vittoria di McLaren ai campionati Costruttori e Piloti dello scorso anno è uno smacco per Red Bull, Lando Norris di fatto ha interrotto il dominio di Max Verstappen, ma pure per Ferrari. La rivalità tra le due realtà sportive italiana e britannica è un’istituzione della Formula 1 e per anni ed anni, le due squadre sono state le uniche vere pretendenti al trono della F1 sfidandosi al vertice con auto e piloti incredibili.

Il fatto che McLaren sia riuscita a tornare a vincere mentre per Ferrari all’orizzonte non c’è nulla di così eccitante è un segno che uno dei due team è riuscito a costruirsi passo passo un futuro mentre l’altro è rimasto indietro almeno dal punto di vista tecnico e psicologico. Pensare che per molti esperti ed ex atleti, la coppia Leclerc-Hamilton è molto più dotata del campione uscente e di Piastri. Ma le cose, stanno così e al livello tecnico e strategico, nel 2025 non c’è davvero stato paragone.

Oggi però Ferrari si prepara con determinazione ad un anno che sarà cruciale per tanti motivi. Intanto, il cambio regolamentale permetterà sicuramente alla scuderia italiana di instaurare un nuovo ciclo. Resta da vedere se sarà un circolo vizioso o virtuoso. Secondo una voce autorevole del Paddock però, è possibile che la squadra del Cavallino Rosso parta addirittura avvantaggiata sulla detentrice del titolo.

Ferrari, il vantaggio che non abbiamo considerato

Stando ad un’analisi di Virgilio la Ferrari ha diversi benefici sulla rivale in vista del 2026. Intanto, lo stesso Frederic Vasseur ha commentato positivamente esultando per la notizia dei ben 9 giorni di test concessi alle squadre in vista della stagione, un aumento significativo del tempo a disposizione per piloti e ingegneri per collaudare le monoposto e fare pratica: “Più tempo c’è meglio è” aveva detto il TP del team italiano.

In più, il quarto posto nei costruttori garantisce un utilizzo di risorse del team maggiore secondo la Federazione Internazionale che portano a 340 ore i collaudi in galleria del vento, per 68 ore pratiche in cui la monoposto può essere studiata, modellata e modificata. Anche il lavoro fatto sulle sospensioni della SF25, quelle costate circa 3 milioni di euro a Elkann, è in realtà un vantaggio strategico non da poco. La vettura beneficia di quei componenti, provati già in pista lo scorso anno e quindi perfezionati.

Al team campione McLaren, in prospettiva, saranno concesse per regolamento solo 50 sessioni contro le 272 run che potrà effettuare Ferrari. Per questo il team italiano baserà probabilmente la sua strategia – cosa che ha sicuramente già fatto prima che iniziasse la stagione – sulla galleria del vento ed uno studio approfondito della macchina. Insomma, i vantaggi concessi dalle regole agli sfidanti potrebbero davvero favorire Ferrari, se il team saprà giocare le sue carte con cura ed attenzione.