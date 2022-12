F1, Mercedes ironizza sui cambi di team principal: “Non abbiamo nulla da annunciare, ecco il nostro boss”

In una giornata molto concitata per la Formula 1, in cui si sono susseguiti diversi comunicati inerenti l’insediamento dei nuovi team principal di Williams, Ferrari, Alfa Romeo e McLaren, la Mercedes ha voluto fare sentire la propria presenza. La scuderia tedesca, infatti, attraverso il suo profilo Twitter, ha ironizzato sui numerosi cambi effettuati nell’arco di poche ore, celebrando il loro team principal Toto Wolff: “Noi non abbiamo nulla da annunciare, quindi eccovi una foto del Boss”.

