Ma quale crisi, ecco il piano Ferrari per il 2026: annuncio in F1

La Ferrari in Formula Uno nel 2026 vuole fare dimenticare ai propri tifosi il deludente mondiale del 2025.

La Ferrari, nel 2025, in Formula Uno ha dato vita a una delle stagioni più difficili, amare e dolorose della propria storia. Neanche una vittoria, soltanto una pole position e qualche podio, nonostante le aspettative di partenza fossero quelle di sfidare la McLaren nel campionato costruttori e in quello piloti, dopo avere sfiorato il successo nel mondiale a squadre nel 2024.

Proprio per questa ragione, in molti si aspettano un vero e proprio riscatto nel 2026, con il massiccio cambio regolamentare che porta tanti fan a essere speranzosi in vista dell’ormai imminente inizio di campionato.

Difficile dire cosa aspettarsi, tuttavia è chiaro che ripetere le prestazioni del recente passato è qualcosa che non è contemplato né dai sostenitori del cavallino rampante, né dalla squadra stessa. A riguardo, comunque, si è accesa una voce fuori dal coro, in un momento di grande sconforto e delusione generale.

Ferrari, cosa aspettarsi dal mondiale di F1 2026: meno sconforto, più fiducia

Il 2026 per la Ferrari prende una piega più che mai decisiva. Qualora la monoposto del 2026 non fosse all’altezza delle aspettative, è plausibile pensare che il futuro del team principal Frédéric Vasseur e dei piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc (ma non solo), sarebbe messo fortemente in discussione in chiave 2027 e 2028. Per quanto in molti credano – anche fra gli addetti ai lavori – che a Maranello siano un po’ indietro rispetto alla concorrenza dal punto di vista dello sviluppo dell’auto, è da considerare anche una voce fuori dal coro in questo senso.

Parliamo di Stefano Domenicali, ex team principal del cavallino rampante e attuale responsabile di Liberty Media in F1che ai microfoni di Sky Sports UK ha dichiarato di essere fiducioso in merito al 2026 della rossa: “Non c’è bisogno di piangere, non c’è bisogno di essere sempre negativi. Hanno bisogno di un piano, e sono sicuro che Vasseur, Hamilton e Leclerc hanno un piano, ed è questo che conta. Reagiranno, non va considerato normale per la Ferrari concludere al quarto posto un campionato”.

Domenicali ha aggiunto che a suo dire la Ferrari merita di stare più in alto in F1, citando i rumors che vedono il team italiano più indietro sullo sviluppo della nuova macchina rispetto alla concorrenza. Secondo l’ex numero uno del cavallino rampante, però, nessuno sa realmente quali saranno i rapporti di forza in pista, senza contare che ogni GP potrebbe essere completamente diverso da quello precedente. Il 23 gennaio 2026 la Ferrari presenterà la SF-26, un’auto che tifosi e appassionati italiani sperano possa essere l’esatta contrapposizione a livello di competitività della SF-25.