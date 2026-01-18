Calciomercato, la Juventus corre ai ripari: ‘scambio’ per Mateta

La Juventus lavora sul calciomercato dopo la sconfitta contro il Cagliari: si accelera per l’arrivo di Mateta in attacco

Il Cagliari ha scritto la storia, e la Juventus scivola ancora una volta nel baratro. La Vecchia Signora ha creato tanto, ma torna a Torino senza punti ed è grave per la sua posizione in classifica, visto che rischia di uscire dalle prime quattro e di spegnere una volta per tutte il sogno scudetto.

Il gioco è migliorato con l’arrivo di Luciano Spalletti, ma la sensazione è che manchi qualcosa nella rosa per puntare ai massimi obiettivi. Tra i peggiori in campo, anche ieri, c’è stato Jonathan David e l’esigenza di una nuova prima punta si fa sentire sempre di più per il tecnico di Certaldo.

La corsa di Dusan Vlahovic è al termine, anche dopo il ritorno dall’infortunio. Lois Openda non convince. E allora la dirigenza ha già messo gli occhi su Jean-Philippe Mateta, punta del Crystal Palace che sta giocando molto bene in Premier League.

La Juventus punta su Mateta, ma qualcuno deve partire

Ci sono aggiornamenti sul primo obiettivo per l’attacco dei zebrati. Infatti, è pronta un’offerta da due milioni per il prestito e 28 milioni di euro per l’obbligo di riscatto, che scatterebbe in caso di qualificazione in Europa League, al minimo.

L’operazione così può decollare, ma è chiaro che ci sia troppo affollamento nel reparto offensivo della Juventus. Spalletti rischia di trovarsi con quattro punte per un solo ruolo, davvero troppo, anche per i costi a bilancio dei singoli calciatori.

Per questo, i bianconeri sono pronti a valutare eventuali offerte dall’estero per Jonathan David. Il canadese aveva grande mercato fino a pochi mesi fa. Sarebbe anche una plusvalenza importante a bilancio.