Colpo Cagliari: Juve battuta all’Unipol Domus, decide Mazzitelli

I rossoblù superano 1-0 la Juventus nella 21ª giornata di Serie A: bianconeri padroni del possesso ma poco incisivi, la squadra di Pisacane ritrova il successo dopo un avvio di 2026 difficile.

La Juventus fallisce l’aggancio al treno scudetto e cade sul campo del Cagliari, che si impone 1-0 all’Unipol Domus nel sabato della 21ª giornata di Serie A. A decidere il match è la rete di Mazzitelli, che regala tre punti pesantissimi alla formazione di Pisacane e interrompe una lunga serie negativa contro i bianconeri.

La squadra di Spalletti controlla il pallone per larghi tratti dell’incontro, ma fatica a trasformare il dominio territoriale in vere occasioni da gol. Il Cagliari, compatto e ordinato, regge l’urto e colpisce nel momento chiave della gara, sfruttando una delle poche occasioni concesse dalla difesa juventina.

Il successo permette ai rossoblù di riscattare un inizio di 2026 complicato, caratterizzato da due sconfitte e un pareggio, e di ritrovare una vittoria di prestigio davanti al proprio pubblico. Un risultato storico anche per le statistiche: il Cagliari non batteva la Juventus dal luglio 2020, interrompendo una serie di dieci confronti senza successi (otto sconfitte e due pareggi).

Per la Juve, invece, arriva uno stop pesante che rallenta la corsa nelle zone altissime della classifica. Nonostante il possesso palla e il tentativo di alzare il ritmo nella ripresa, ai bianconeri è mancata lucidità negli ultimi metri e la capacità di scardinare una difesa sarda sempre attenta.

All’Unipol Domus esplode la festa rossoblù: tre punti che valgono morale e classifica, mentre per Spalletti e i suoi resta l’amarezza di una sconfitta che pesa nella lotta al vertice.