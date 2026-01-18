Australian Open, Paolini domina all’esordio: le prossime avversarie

Jasmine Paolini domina agli Australian Open: l’esordio della tennista italiana è molto positivo. Le prospettive a Melbourne

Veni, vidi, vici. La giornata di Jasmine Paolini in Australia potrebbe essere riassunta proprio così. La tennista azzurra affrontava Aliaksandra Sasnovich all’esordio e non ha sbagliato, anzi ha trovato una vittoria e un gioco convincente, regolando la bielorussa con il risultato di 6-1, 6-2.

Paolini è scesa in campo nella notte italiana con la consueta grinta e ambizione, e c’è stato davvero poco da fare per la numero 102 al mondo. Ha anche cercato di resistere e contenere l’impeto di Paolini, ma è stato più un segnale verso se stessa che una reale possibilità di essere in partita.

Alcuni colpi dell’italiana sono stati incontenibili per l’avversaria, come il diagonale di dritto che gioca sempre con grande potenza. Insomma, buona la prima per l’azzurra, che può avanzare senza difficoltà agli Australian Open, trovare la condizione migliore e riservare le massime energie per turni un po’ più probanti.

Il calendario di Paolini agli Australian Open: le possibili avversari

Archiviata la pratica Sasnovich senza grandi difficoltà, si guarda già avanti alle prossime avversarie. Il livello non è ancora altissimo, almeno nei primi turni. O meglio, almeno sulla carta, dovrebbero essere tutti nomi alla portata di Paolini.

Innanzitutto, la tennista italiana aspetta la vincente del match tra Erjavec e Frech, poi potrebbe incontrare Jovic. Si tratta di atlete da non sottovalutare, ma comunque non irresistibili per l’azzurra. Alla lunga, il pericolo maggiore è Sabalenka, quest’anno nella parte alta del tabellone.