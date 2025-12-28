Sportface TVOriginals
Hamilton distrutto, la sentenza del rivale è durissima: anche la Ferrari sotto attacco

Motori Formula 1 GP Messico
HAMILTON Lewis (gbr), Scuderia Ferrari SF-25, portrait during the 2025 Formula 1 Mexico City Grand Prix, 20th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from October 24 to 26, 2025 on the Autodromo Hermanos Rodriguez, in Mexico City, Mexico

Il Mondiale di Formula Uno è finito ma intanto la Ferrari e Lewis Hamilton restano ancora davvero sotto attacco.

L’ultima stagione è stata davvero difficile sia per la Ferrari che per il pluricampione Lewis Hamilton. Tanti tifosi credevano in questa accoppiata e nessuno poteva immaginare che quest’annata poteva diventare la peggiore della storia del pilota britannico, in difficoltà costante e sconfitto praticamente sempre anche nello scontro diretto contro il compagno di squadra Charles Leclerc. Nelle ultime ore un nuovo affondo ha fatto infuriare i fan del noto pilota.

Hamilton e il suo 2025 affondati, Rosberg è stato davvero netto

Tanti problemi, poche gioie ed una monoposto non all’altezza del marchio Ferrari. Rispetto al compagno di squadra però Hamilton ci ha messo del suo, mostrandosi opaco e in certi casi rassegnato. Una stagione imbarazzante e nelle ultime ore Sir Lewis ha subito un pesante attacco, questa volta da parte di uno che lo conosce bene e lo ha avuto come compagno di squadra in passato, ovvero il finlandese Nico Rosberg.

Ferrari, qualifiche horror per Hamilton

Ferrari, qualifiche da incubo per Hamilton – (IPA Agency) Sportface.it

L’ex pilota – ora opinionista – ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK ed ha sentenziato: “La situazione è peggiorata di settimana in settimana, si vedeva chiaramente il suo disagio” e Rosberg poi ha affondato con parole piuttosto dure: “E’ stata una stagione terribile e sicuramente non è un modo degno di chiudere la sua carriera. Non potrebbe andare peggio di cosi, è un vero incubo e personalmente penso l’abbia vissuto malissimo. Lewis è il migliore ma questa stagione lascia una macchia sul ricordo che avremo di lui”.

