Hamilton distrutto, la sentenza del rivale è durissima: anche la Ferrari sotto attacco

Il Mondiale di Formula Uno è finito ma intanto la Ferrari e Lewis Hamilton restano ancora davvero sotto attacco.

L’ultima stagione è stata davvero difficile sia per la Ferrari che per il pluricampione Lewis Hamilton. Tanti tifosi credevano in questa accoppiata e nessuno poteva immaginare che quest’annata poteva diventare la peggiore della storia del pilota britannico, in difficoltà costante e sconfitto praticamente sempre anche nello scontro diretto contro il compagno di squadra Charles Leclerc. Nelle ultime ore un nuovo affondo ha fatto infuriare i fan del noto pilota.

Hamilton e il suo 2025 affondati, Rosberg è stato davvero netto

Tanti problemi, poche gioie ed una monoposto non all’altezza del marchio Ferrari. Rispetto al compagno di squadra però Hamilton ci ha messo del suo, mostrandosi opaco e in certi casi rassegnato. Una stagione imbarazzante e nelle ultime ore Sir Lewis ha subito un pesante attacco, questa volta da parte di uno che lo conosce bene e lo ha avuto come compagno di squadra in passato, ovvero il finlandese Nico Rosberg.

L’ex pilota – ora opinionista – ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK ed ha sentenziato: “La situazione è peggiorata di settimana in settimana, si vedeva chiaramente il suo disagio” e Rosberg poi ha affondato con parole piuttosto dure: “E’ stata una stagione terribile e sicuramente non è un modo degno di chiudere la sua carriera. Non potrebbe andare peggio di cosi, è un vero incubo e personalmente penso l’abbia vissuto malissimo. Lewis è il migliore ma questa stagione lascia una macchia sul ricordo che avremo di lui”.