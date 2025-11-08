Il leader della classifica Mondiale Lando Norris allunga sul compagno di squadra. Bene Antonelli mentre Ferrari ancora in difficoltà.

La gara Sprint valida per il Gran Premio del Brasile Mondiale di Formula Uno ha regalato tante emozioni con una sfida fino all’ultimo per il primo posto tra Lando Norris e il giovane fenomeno italiano Kimi Antonelli, autore di un’ottima prova, forse la sua migliore da quando guida in Formula Uno. Vince Norris che si porta a nove punti in classifica da Oscar Piastri, sconfitto finora di giornata.

Formula Uno, Norris vince la Sprint! Ferrari in difficoltà

Primo Lando Norris e subito dietro le Mercedes apparse molto competitive. Solo quarto posto invece per Super Max Verstappen, abbastanza distaccato e mai in lotta per le posizioni di vertice in classifica, tra poche ore ci saranno le qualifiche e l’olandese è chiamato a reagire per la lotta Mondiale. Verstappen davanti ad Alonso, Leclerc e poi Hamilton, finite dietro anche all’Aston Martin.

Dopo una buona partenza le Ferrari sono andate in palese difficoltà e non sono neanche riuscite a reggere il ritmo dell’Aston Martin. Intanto Norris vola in fuga, importante messaggio in chiave Mondiale.