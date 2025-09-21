Il campione olandese conquista il Gran Premio di Azerbaijan con oltre 15 secondi di vantaggio. Ferrari solo ottava e nona, Antonelli sfiora il podio.

Max Verstappen continua a dettare legge in Formula 1. Dopo il successo di Monza, l’olandese della Red Bull ha dominato anche sul circuito cittadino di Baku, vincendo il Gran Premio di Azerbaijan 2025 con quasi 15 secondi di margine sulla Mercedes di George Russell. Sul terzo gradino del podio una sorprendente Williams, grazie alla prova di Carlos Sainz.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ai piedi del podio Andrea Kimi Antonelli, autore di una prestazione solida che lo conferma tra i migliori giovani del Circus. Gara sfortunata per il leader del Mondiale Oscar Piastri, costretto al ritiro al primo giro, mentre il compagno Lando Norris non è riuscito ad approfittarne e si è fermato al settimo posto.

Delude la Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono rispettivamente ottavo e nono, lontani dai piani alti. Brillano invece Liam Lawson, quinto con la Racing Bulls, e Yuki Tsunoda, sesto con l’altra Red Bull. Completa la top 10 Isack Hadjar, ancora per Racing Bulls.

Le parole dei protagonisti

Verstappen ha sottolineato la perfezione del weekend: “La macchina è stata impeccabile con tutte le mescole. Con aria pulita e senza interruzioni abbiamo potuto gestire bene. Sono felicissimo, qui il vento ha reso tutto più complicato. A Singapore sarà una sfida diversa”.

Russell ha celebrato il ritorno sul podio: “È stato un weekend durissimo a livello personale, ma oggi la macchina ha risposto bene. È un bel passo avanti nella lotta con la Ferrari”.

Sainz, emozionatissimo, ha raccontato il sapore speciale del podio con la Williams: “Non me lo aspettavo. Abbiamo battuto rivali molto più quotati. Sono orgoglioso del team, il lavoro ripaga sempre”.

Ordine d’arrivo – GP Azerbaijan 2025

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls)

…

Classifiche aggiornate

Piloti: Piastri 324, Norris 299, Verstappen 255, Russell 212, Leclerc 165.

Costruttori: McLaren 623, Mercedes 290, Ferrari 286, Red Bull 272.