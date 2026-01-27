Formula 1, shakedown a Montmeló: Verstappen il più veloce nel Day-2

Seconda giornata di shakedown archiviata sul circuito di Montmeló, condizionata dalla pioggia e da diverse interruzioni. Max Verstappen chiude davanti a tutti, mentre incidenti e bandiere rosse hanno rallentato il lavoro di alcuni team.

Verstappen davanti a tutti nella seconda giornata

Sul tracciato spagnolo di Montmeló si è concluso il Day-2 dello shakedown di Formula 1, con Max Verstappen autore del miglior tempo. L’olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sull’1’19″578, anche se alcune rilevazioni riportano un tempo attorno all’1’20″0. La sua sessione non è stata del tutto lineare: una breve escursione fuori pista ha provocato una bandiera rossa, senza però conseguenze per vettura e pilota.

Leclerc in pista sulla SF-26

Tra i protagonisti di giornata anche Charles Leclerc, sceso in pista con la Ferrari SF-26. Il monegasco ha fatto segnare un tempo di 1’20″844, concentrandosi soprattutto sul lavoro di affidabilità e accumulo di chilometri. In mattinata Leclerc ha completato 64 giri complessivi, molti dei quali affrontati su asfalto bagnato.

Pioggia e poche attività per alcuni team

Le condizioni meteo hanno inciso pesantemente sul programma. La pioggia caduta sul circuito catalano ha spinto diversi team a limitare o addirittura rinunciare alle uscite in pista, rendendo complessa qualsiasi valutazione comparativa sulle prestazioni.

Incidente di Hadjar e rischio per Hamilton

Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, spazio ai compagni di squadra dei piloti impegnati al mattino. A meno di un’ora dalla conclusione è arrivato l’episodio più rilevante della giornata: Isack Hadjar è finito nella ghiaia in curva 14 con la Red Bull RB22, causando una nuova interruzione. Il francese aveva già completato diversi giri con pneumatici da bagnato.

Momenti di tensione anche per Lewis Hamilton, sceso in pista con la Ferrari SF-26, che ha rischiato grosso negli ultimi minuti ma è riuscito a rientrare ai box senza danni alla monoposto.

Prime indicazioni sull’affidabilità

In questa fase iniziale è impossibile trarre conclusioni sulle prestazioni assolute dei nuovi progetti. Tuttavia, il bilancio appare incoraggiante sul fronte dell’affidabilità, in particolare per le squadre motorizzate Ferrari e Red Bull Powertrains, nonostante le condizioni difficili del tracciato.

Verso l’inizio del Mondiale

Il Mondiale di Formula 1 prenderà ufficialmente il via nel weekend del 6-8 marzo in Australia. Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky e disponibili anche in streaming su NOW.