Champions League, notte di verdetti: tutte le italiane in campo nell’ultima giornata

Ottava e ultima giornata della league phase: Juventus, Inter, Atalanta e Napoli si giocano il futuro europeo in una serata da vivere minuto per minuto su Sky e NOW
Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, protagonista assoluta su Sky e in streaming su NOW, che trasmettono 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.
Mercoledì 28 gennaio va in scena l’ottava e ultima giornata della league phase, una serata decisiva che emetterà gli ultimi verdetti in chiave ottavi di finale e playoff. Tutti i match si giocano in contemporanea alle 21, con una copertura totale garantita da Diretta Gol, studi sempre accesi e aggiornamenti continui dai campi.
In campo tutte le italiane:
Juventus impegnata in trasferta sul campo del Monaco
Inter attesa dalla difficile sfida contro il Borussia Dortmund
Atalanta di scena in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise
Napoli, che ospita il Chelsea, visibile anche tramite Prime Video per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon
Una notte di grande calcio europeo, da vivere senza perdere nemmeno un’azione.
Diretta Gol, studi live e approfondimenti continui
Sky Sport seguirà tutte e 17 le partite in contemporanea grazie a una super Diretta Gol (Sky Sport 251), arricchita da grafiche live con risultati e classifica costantemente aggiornata. La voce fuori campo di Gianluigi Bagnulo guiderà gli spettatori tra posizioni, incroci e possibili accoppiamenti dei playoff.
Su Sky Sport 24, spazio allo Speciale Campo Aperto Champions League, con Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Luca Mastrorilli per commenti e analisi in tempo reale.
Champions League Show: grandi firme e talent Sky
Ampio spazio anche agli studi di approfondimento con Champions League Show, condotto da Federica Masolin, con Mario Giunta alle news.
In studio, insieme a Paolo Condò:
dalle 20: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero
dalle 23: si aggiungono Paolo Di Canio e Faouzi Ghoulam
Gli stessi protagonisti saranno presenti anche nell’After Party, mentre a chiudere la serata sarà Goleador Europe, con Martina Quaranta.
UEFA Champions League – Ottava giornata league phase
Mercoledì 28 gennaio – ore 21
Le partite delle italiane
Monaco – Juventus
📺 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 | NOW
🎙️ Telecronaca: Stefano Borghi
🎧 Commento: Aldo Serena
📍 Inviati: Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo
🎯 Diretta Gol: Federico Zancan
Borussia Dortmund – Inter
📺 Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 | NOW
🎙️ Telecronaca: Maurizio Compagnoni
🎧 Commento: Luca Marchegiani
📍 Inviati: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi
🎯 Diretta Gol: Daniele Barone
Union Saint-Gilloise – Atalanta
📺 Sky Sport Arena, Sky Sport 254 | NOW
🎙️ Telecronaca: Dario Massara
🎧 Commento: Massimo Gobbi
📍 Inviato: Massimiliano Nebuloni
🎯 Diretta Gol: Davide Polizzi
Napoli – Chelsea
📺 Prime Video (app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per clienti Sky abbonati)
Gli altri match in diretta singola
Eintracht Francoforte – Tottenham
📺 Sky Sport Mix | NOW
🎙️ Pietro Nicolodi | 🎯 Diretta Gol Alessandro Sugoni
Manchester City – Galatasaray
📺 Sky Sport 255 | NOW
🎙️ Nicola Roggero | 🎯 Diretta Gol Federico Botti
Benfica – Real Madrid
📺 Sky Sport 256 | NOW
🎙️ Massimo Marianella
🎧 Commento: Lorenzo Minotti
🎯 Diretta Gol: Antonio Nucera
PSG – Newcastle
📺 Sky Sport 257 | NOW
🎙️ Luca Pellegrini | 🎯 Diretta Gol Filippo Benincampi
Liverpool – Qarabag
📺 Sky Sport 258 | NOW
🎙️ Gioele Anni | 🎯 Diretta Gol Nicolò Ramella
Barcellona – Copenhagen
📺 Sky Sport 259 | NOW
🎙️ Giovanni Rispoli | 🎯 Diretta Gol Paolo Redi
Diretta Gol – Sky Sport 251 e NOW
Ajax – Olympiakos
Arsenal – Kairat Almaty
Athletic Bilbao – Sporting Lisbona
Atletico Madrid – Bodø/Glimt
Bayer Leverkusen – Villarreal
Club Brugge – Olympique Marsiglia
Pafos – Slavia Praga
PSV Eindhoven – Bayern Monaco
Studi Sky Sport
Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte: Champions League Show e After Party
Dalle 21: Speciale Campo Aperto Champions League
All’1:00: Goleador Europe con Martina Quaranta