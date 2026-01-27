Champions League, notte di verdetti: tutte le italiane in campo nell’ultima giornata

Ottava e ultima giornata della league phase: Juventus, Inter, Atalanta e Napoli si giocano il futuro europeo in una serata da vivere minuto per minuto su Sky e NOW

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, protagonista assoluta su Sky e in streaming su NOW, che trasmettono 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Mercoledì 28 gennaio va in scena l’ottava e ultima giornata della league phase, una serata decisiva che emetterà gli ultimi verdetti in chiave ottavi di finale e playoff. Tutti i match si giocano in contemporanea alle 21, con una copertura totale garantita da Diretta Gol, studi sempre accesi e aggiornamenti continui dai campi.

In campo tutte le italiane:

Juventus impegnata in trasferta sul campo del Monaco

Inter attesa dalla difficile sfida contro il Borussia Dortmund

Atalanta di scena in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise

Napoli, che ospita il Chelsea, visibile anche tramite Prime Video per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon

Una notte di grande calcio europeo, da vivere senza perdere nemmeno un’azione.

Diretta Gol, studi live e approfondimenti continui

Sky Sport seguirà tutte e 17 le partite in contemporanea grazie a una super Diretta Gol (Sky Sport 251), arricchita da grafiche live con risultati e classifica costantemente aggiornata. La voce fuori campo di Gianluigi Bagnulo guiderà gli spettatori tra posizioni, incroci e possibili accoppiamenti dei playoff.

Su Sky Sport 24, spazio allo Speciale Campo Aperto Champions League, con Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Luca Mastrorilli per commenti e analisi in tempo reale.

Champions League Show: grandi firme e talent Sky

Ampio spazio anche agli studi di approfondimento con Champions League Show, condotto da Federica Masolin, con Mario Giunta alle news.

In studio, insieme a Paolo Condò:

dalle 20 : Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero

dalle 23: si aggiungono Paolo Di Canio e Faouzi Ghoulam

Gli stessi protagonisti saranno presenti anche nell’After Party, mentre a chiudere la serata sarà Goleador Europe, con Martina Quaranta.

UEFA Champions League – Ottava giornata league phase

Mercoledì 28 gennaio – ore 21

Le partite delle italiane

Monaco – Juventus

📺 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 | NOW

🎙️ Telecronaca: Stefano Borghi

🎧 Commento: Aldo Serena

📍 Inviati: Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo

🎯 Diretta Gol: Federico Zancan

Borussia Dortmund – Inter

📺 Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 | NOW

🎙️ Telecronaca: Maurizio Compagnoni

🎧 Commento: Luca Marchegiani

📍 Inviati: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi

🎯 Diretta Gol: Daniele Barone

Union Saint-Gilloise – Atalanta

📺 Sky Sport Arena, Sky Sport 254 | NOW

🎙️ Telecronaca: Dario Massara

🎧 Commento: Massimo Gobbi

📍 Inviato: Massimiliano Nebuloni

🎯 Diretta Gol: Davide Polizzi

Napoli – Chelsea

📺 Prime Video (app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per clienti Sky abbonati)

Gli altri match in diretta singola

Eintracht Francoforte – Tottenham

📺 Sky Sport Mix | NOW

🎙️ Pietro Nicolodi | 🎯 Diretta Gol Alessandro Sugoni

Manchester City – Galatasaray

📺 Sky Sport 255 | NOW

🎙️ Nicola Roggero | 🎯 Diretta Gol Federico Botti

Benfica – Real Madrid

📺 Sky Sport 256 | NOW

🎙️ Massimo Marianella

🎧 Commento: Lorenzo Minotti

🎯 Diretta Gol: Antonio Nucera

PSG – Newcastle

📺 Sky Sport 257 | NOW

🎙️ Luca Pellegrini | 🎯 Diretta Gol Filippo Benincampi

Liverpool – Qarabag

📺 Sky Sport 258 | NOW

🎙️ Gioele Anni | 🎯 Diretta Gol Nicolò Ramella

Barcellona – Copenhagen

📺 Sky Sport 259 | NOW

🎙️ Giovanni Rispoli | 🎯 Diretta Gol Paolo Redi

Diretta Gol – Sky Sport 251 e NOW

Ajax – Olympiakos

Arsenal – Kairat Almaty

Athletic Bilbao – Sporting Lisbona

Atletico Madrid – Bodø/Glimt

Bayer Leverkusen – Villarreal

Club Brugge – Olympique Marsiglia

Pafos – Slavia Praga

PSV Eindhoven – Bayern Monaco

Studi Sky Sport