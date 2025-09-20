Una qualifica totalmente da dimenticare per la Ferrari, con i due piloti della Rossa che partiranno 12° e 10° nel GP di Baku.

Piove sul bagnato – ormai da tempo – per quanto riguarda la Ferrari. I risultati delle prove libere del venerdì avevano fatto ben sperare su quelli che sarebbero stati i risultati del weekend della Rossa, ma tutto si è poi andato a infrangersi sui ‘muri’ di Baku.

Se per Lewis Hamilton l’eliminazione è stata causata dalla poca velocità in pista, per Charles Leclerc è stato proprio il muro a far terminare anzitempo la sua Q3.

Qualifiche Baku, la Ferrari non rinasce: 10° Leclerc, 12° Hamilton

Ennesima delusione ed ennesimo obbligo di rimonta per la squadra di Maranello, che sta attraversando l’ennesimo difficile nel Mondiale di Formula 1.

I problemi erano già iniziati nel Q2, quando Lewis Hamilton non è riuscito ad attraversare la linea del traguardo in tempo, non riuscendo così a migliorare il proprio 12° posto. A inizio Q3, poi, Charles Leclerc è andato a muro dopo un bloccaggio, danneggiando irrimediabilmente la propria vettura.

Altro sabato complicato e altra gara in cui servirà una grande rimonta, per tentare di salvare un weekend che è partito nel peggiore dei modi.