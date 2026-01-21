Formula 1, Audi presenta la R26 e non si nasconde: obiettivo Mondiale

La stagione che segnerà la profonda rivoluzione regolamentare della Formula 1 coincide anche con uno dei debutti più attesi degli ultimi anni, quello di Audi.

Il colosso tedesco non ha scelto la strada più semplice del mero cambio di nome della Sauber, ma ha deciso di intraprendere un progetto ambizioso e strutturato, sviluppando interamente telaio e Power Unite della. nuova R26, presentata ufficialmente ieri a Berlino.

Un evento che ha certificato l’ingresso a pieno titolo di Audi nel Circus, mostrando fin da subito una visione chiara e lineare: costruire una squadra competitiva nel medio-lungo periodo, così da diventare un vero e proprio riferimento in Formula 1.

Una squadra giovane guidata dall’esperienza di Hulkenberg

L’Audi Revolut F1 Team si affida a una coppia di piloti che unisce esperienza e prospettiva. Da un lato c’è Nico Hulkenberg, veterano del paddock, già protagonista con la Sauber lo scorso anno grazie a uno storico primo podio del team. Il tedesco rappresenta una figura chiave non solo in pista, ma anche e soprattutto nello sviluppo della monoposto.

Al suo fianco troviamo il giovane brasiliano Gabriel Bortoleto, uno dei talenti più promettenti del panorama mondiale, pronto ad affrontare la sua seconda stagione in Formula 1 dopo un esordio più che incoraggiante.

La R26 si presenta con una livrea elegante, dominata dal colore argento, richiamo diretto alla tradizione di Audi nel Motorsport. L’entusiasmo dei piloti è evidente, così come quello dei tifosi, curiosi di capire come si comporterà la vettura una volta che scenderà in pista.

Audi all’esordio ma non si nasconde: obiettivo mondiale

Dietro al progetto c’è una struttura manageriale di alto profilo, guidata da Mattia Binotto, figura centrale nella rinascita tecnica del team dopo un’esperienza tutt’altro che positiva in Ferrari. L’ex direttore della “Rossa” ha chiarito come l’ingresso in Formula 1 di Audi rappresenti solo il primo passo di una strategia più ampia.

Il marchio tedesco guarda lontano e non nasconde le proprie ambizioni: l’obiettivo dichiarato è lottare per il titolo mondiale entro il 2023.

Secondo quanto riportato da diversi analisti del settore, la solidità industriale del marchio, unita alla nuova regolamentazione sulle Power Unit, potrebbe offrire ad Audi un terreno ideale per crescere rapidamente. Sfida complessa, ma la direzione è tracciata: costruire oggi per vincere domani.