Ferrari SF-26, il grande giorno: Sky racconta in diretta la nascita della nuova Rossa

Domani, venerdì 23 gennaio, presentazione ufficiale della monoposto 2026 nella Casa dello Sport di Sky: live dalle 11 tra studio, analisi e shakedown a Fiorano

Cresce l’attesa per una nuova stagione di Formula 1, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Domani, venerdì 23 gennaio, sarà una vera giornata-evento nella Casa dello Sport di Sky, dedicata alla presentazione della Ferrari SF-26, la monoposto che inaugura una stagione segnata da profondi cambiamenti regolamentari e tecnici.

A partire dalle ore 11, l’unveiling della nuova Rossa sarà seguito in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oltre che in streaming su NOW e su SkySport.it, con una copertura editoriale completa, tra analisi, commenti a caldo e collegamenti dalla pista.

Studio Sky: analisi, attese e prime reazioni

In studio, a guidare il racconto della presentazione della SF-26 ci saranno Davide Camicioli, Ivan Capelli, Vicky Piria e Roberto Chinchero, pronti ad analizzare ogni dettaglio tecnico e strategico della nuova monoposto del Cavallino Rampante.

Un’attesa scandita da approfondimenti sul nuovo regolamento 2026, sulle soluzioni aerodinamiche e sulle aspettative di una Ferrari chiamata a rilanciarsi ai vertici della Formula 1.

Da Fiorano lo shakedown della SF-26

Dallo studio alla pista, con collegamenti continui dal circuito di Fiorano, dove la nuova Ferrari scenderà in pista per il primo shakedown. A raccontare in tempo reale il debutto dinamico della SF-26 saranno Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio, con immagini, sensazioni e prime indicazioni tecniche direttamente dall’asfalto.

Al volante della nuova monoposto ci saranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la coppia di piloti chiamata a guidare la Ferrari in una stagione che promette spettacolo e battaglia serrata.

Verso il Mondiale 2026

Dopo Fiorano, la SF-26 affronterà i test prestagionali a Barcellona e in Bahrain, tappe fondamentali prima del debutto ufficiale del Mondiale, in programma nel weekend dell’8 marzo in Australia.

Nel corso della giornata non mancheranno aggiornamenti, interviste e insight con le voci dei protagonisti, compreso il team principal Frédéric Vasseur, per comprendere obiettivi, ambizioni e filosofia del nuovo progetto Ferrari.

L’evento sarà seguito passo dopo passo anche su SkySport.it, con gallery fotografiche, video esclusivi e contenuti social sui canali ufficiali di Sky Sport.