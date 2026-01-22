Sportface TVOriginals
Formula 1

Ferrari SF-26, il grande giorno: Sky racconta in diretta la nascita della nuova Rossa

Motori Formula 1 GP Messico
LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-25, HAMILTON Lewis (gbr), Scuderia Ferrari SF-25, portrait during the 2025 Formula 1 Mexico City Grand Prix, 20th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from October 24 to 26, 2025 on the Autodromo Hermanos Rodriguez, in Mexico City, Mexico

Domani, venerdì 23 gennaio, presentazione ufficiale della monoposto 2026 nella Casa dello Sport di Sky: live dalle 11 tra studio, analisi e shakedown a Fiorano

Cresce l’attesa per una nuova stagione di Formula 1, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Domani, venerdì 23 gennaio, sarà una vera giornata-evento nella Casa dello Sport di Sky, dedicata alla presentazione della Ferrari SF-26, la monoposto che inaugura una stagione segnata da profondi cambiamenti regolamentari e tecnici.

A partire dalle ore 11, l’unveiling della nuova Rossa sarà seguito in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oltre che in streaming su NOW e su SkySport.it, con una copertura editoriale completa, tra analisi, commenti a caldo e collegamenti dalla pista.

Studio Sky: analisi, attese e prime reazioni

In studio, a guidare il racconto della presentazione della SF-26 ci saranno Davide Camicioli, Ivan Capelli, Vicky Piria e Roberto Chinchero, pronti ad analizzare ogni dettaglio tecnico e strategico della nuova monoposto del Cavallino Rampante.

Un’attesa scandita da approfondimenti sul nuovo regolamento 2026, sulle soluzioni aerodinamiche e sulle aspettative di una Ferrari chiamata a rilanciarsi ai vertici della Formula 1.

Da Fiorano lo shakedown della SF-26

Dallo studio alla pista, con collegamenti continui dal circuito di Fiorano, dove la nuova Ferrari scenderà in pista per il primo shakedown. A raccontare in tempo reale il debutto dinamico della SF-26 saranno Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio, con immagini, sensazioni e prime indicazioni tecniche direttamente dall’asfalto.

Al volante della nuova monoposto ci saranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la coppia di piloti chiamata a guidare la Ferrari in una stagione che promette spettacolo e battaglia serrata.

Verso il Mondiale 2026

Dopo Fiorano, la SF-26 affronterà i test prestagionali a Barcellona e in Bahrain, tappe fondamentali prima del debutto ufficiale del Mondiale, in programma nel weekend dell’8 marzo in Australia.

Nel corso della giornata non mancheranno aggiornamenti, interviste e insight con le voci dei protagonisti, compreso il team principal Frédéric Vasseur, per comprendere obiettivi, ambizioni e filosofia del nuovo progetto Ferrari.

L’evento sarà seguito passo dopo passo anche su SkySport.it, con gallery fotografiche, video esclusivi e contenuti social sui canali ufficiali di Sky Sport.

