Formula 1

Ferrari: oggi la presentazione, ma il Mondiale è già compromesso?

Antonio Lauro
-
Oggi è il giorno della nuova Ferrari SF-26. Alle ore 11:00, i veli si alzeranno sulla prima monoposto dell’era Loic Serra.

La vettura segna il debutto ufficiale nel nuovo regolamento del 2026 con alla guida la coppia Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Eppure, nonostante l’entusiasmo per lo shakedown a Fiorano, l’atmosfera a Maranello è tesa a causa delle decisioni della FIA che fanno già vacillare le speranze mondiali della Rossa ancor prima del semaforo verde.

Il caso motore: la FIA grazia Mercedes e Red Bull

Nel corso della giornata di ieri, infatti, la FIA ha dato l’ok definitivo ai motori di Mercedes, dando torto alla Ferrari e alle Scuderie che montano la sua power-unit.

Il nodo della questione è il rapporto di combustione. Ferrari, supportata da Audi, aveva sollevato dubbi sulla regolarità di una soluzione tecnica adottata da Mercedes capace di aumentare tale rapporto a “a caldo”.

Secondo le indiscrezioni, questo sistema garantirebbe un incremento di circa 10-15 cavalli, traducibili in 2-3 decimi di vantaggio al giro.

Tuttavia, la FIA, per evitare battaglie legali al primo GP in Australia, ha però gelato Maranello respingendo la possibilità di adottare un nuovo sensore e monitorare la camera di combustione.

Dunque, la misurazione del parametro (limite 16:1) resterà “a freddo”, permettendo a Mercedes di raggiungere picchi di 18:1 grazie alla deformazione dei materiali. Una decisione non inattesa per il 2026, ma che è stata confermata anche per gli anni successivi. Dunque, toccherà a Ferrari investire per mettersi al passo e non a Mercedes di cancellare tale escamotage.

Con 6 motorizzati su 11 schierati con il fronte anglo-tedesco, infatti, una modifica regolamentare appare quasi impossibile.

SF-26: la sfida tecnica di Enrico Gualtieri

Nonostante la “sconfitta” politica, la Ferrari però oggi scende in pista. Il Direttore Tecnico della power unit, Enrico Gualtieri, risponde con una scelta coraggiosa e controcorrente: l’adozione di una testata in lega d’acciaio. Questa innovazione dovrebbe servire a massimizzare l’affidabilità e le prestazioni sotto stress, cercando di colmare il gap tecnico con la concorrenza.

Intanto oggi alle 11 i motori si accendono per la prima volta. Dopo la presentazione Hamilton e Leclerc porteranno la SF-26 in pista per i primi chilometri stagionali. L’attesa è alta, nella speranza che si torni a vincere. A breve le foto della presentazione della nuova macchina SF-26.

