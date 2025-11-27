La Ferrari vive un momento complicato e con la vettura anche Lewis Hamilton si trova in una situazione davvero inaspettata.

Neanche il più pessimista dei tifosi poteva immaginare una situazione del genere e invece non solo la Ferrari vive un momento piuttosto difficile ma soprattutto Lewis Hamilton si trova in uno dei momenti più complicati della sua carriera. Le sue parole parlano chiaro e c’è addirittura chi tra i tifosi crede che il pilota britannico, pluricampione del mondo, possa decidere di ritirarsi con tempi di anticipo e nonostante altri due anni di contratto.

Hamilton sotto accusa, le parole di Villeneuve preoccupano i tifosi

L’ex campione del mondo Jacques Villeneuve ha parlato ai microfoni di Canadacasino.ca ed ha analizzato le parole di Hamilton, apparso piuttosto deluso dall’ennesimo risultato negativo in casa Ferrari dopo il tonfo di Las Vegas. Il noto pilota ha sentenziato: “Abbiamo sentito spesso cose del genere quest’anno da Hamilton, si percepisce il suo scetticismo e specialmente riguardo il 2026. Non è una bella situazione”.

Se per quest’anno ormai le cose sono andate c’è preoccupazione per il prossimo anno e Villeneuve ha sottolineato che sebbene la vettura non funziona allo stesso tempo Leclerc rende meglio di Hamilton e questo sicuramente influenza la situazione del campione britannico: “Inizi a dubitare di tutto e questo rende difficile guidare al meglio. Lewis sembra stanco, penso che speri davvero che le nuove regole siano adatte a lui e alla macchina il prossimo anno”. Anche se al momento trapela solo scetticismo da parte sua.