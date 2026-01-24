F1, Williams nei guai: niente test, problema anche per Ferrari

Primo intoppo per la Williams. Il Team inglese sarà costretto a saltare i test importantissimi di Barcellona a causa di alcuni ritardi della produzione.

Williams, che figura: non sarà a Barcellona per i test, i motivi

Le indiscrezioni rilanciate nei giorni scorsi sono state confermate in maniera ufficiale. Il 2026 della Williams inizia nel peggior modo possibile: la scuderia di Grove, tra le più attese alla vigilia della rivoluzione regolamentare dopo il quinto posto nel Mondiale Costruttori, non prenderà parte ai test invernali di Barcellona.

Con una nota stampa, il team ha infatti annunciato che la nuova FW48 non scenderà in pista in nessuna delle cinque giornate di test organizzate da F1 e FIA sul circuito catalano tra il 26 e il 30 gennaio.

Dietro le parole di circostanza del comunicato, resta il ritardo sullo sviluppo nella monoposto, ma non solo. Secondo Gazzetta, addirittura la scuderia non avrebbe superato i crash test FIA.

Toccherà alla squadra guidata da James Vowles recuperare terreno in tempi rapidi. Il rischio di perdere ottimi piloti come Alex Albon e Carlos Sainz a fine anno sembra concreto.

Ferrari, niente prima giornata a Barcellona

Qualche dubbio anche in Ferrari. Dopo la presentazione e lo shakedown a Fiorano, la SF-26 si prepara per i test prestagionali di Barcellona.

Ogni team potrà scegliere tre delle cinque giornate disponibili. La Scuderia di Maranello avrebbe deciso di debuttare solo martedì, al pari della McLaren. A differenza degli inglesi però la rossa ha già accumulato chilometri a Fiorano e non ha interesse a sacrificare tempo utile in fabbrica, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Un’ipotesi è che Ferrari preferisca osservare inizialmente il comportamento dei team clienti, raccogliendo dati sulla power unit ed evitando che eventuali problemi.

Un approccio prudente, in attesa di sviluppi anche aerodinamici, visto che Ferrari ha lavorato soprattutto sull’architettura della SF-26, che ad oggi è solo una bozza.

Molto però dipenderà dal motore, visto il problema regolamentare che toglie alla rossa già 12 cavalli rispetto a Mercedes.

