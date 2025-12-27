F1, Villeneuve senza freni su Verstappen: l’ex pilota avvisa tutti

Jacques Villeneuve manda un messaggio forte e chiaro a tutto il mondo della Formula 1: c’entra il mercato pilota ed il futuro di Max Verstappen.

Negli ultimi giorni Jacques Villeneuve ha acceso il dibattito sul futuro della Formula 1. Secondo il campione del mondo 1997, la stagione 2026 potrebbe vedere Max Verstappen non solo protagonista in pista ma anche protagonista del mercato piloti. Con l’arrivo di nuove regole e una griglia di partenza simile a quella 2025, Villeneuve sostiene che il campione olandese potrebbe essere colui che muoverà i fili del prossimo mercato piloti.

V illeneuve non ha dubbi: l’ex pilota è schietto su Verstappen

Villeneuve ha spiegato che il prossimo anno sarà un grande punto interrogativo, vista l’incertezza sui valori tecnici e sulla competitività delle macchine. In questo contesto, Max Verstappen potrebbe dettare legge non solo in pista, ma anche sul fronte mercato. Qualora la Red Bull non gli dovesse concedere una monoposto competitiva, il quattro volte campione di Formula 1 potrebbe anche decidere di salutare. Alla finestra ci sono team come Mercedes e Aston Martin.

Villeneuve, ai microfoni di Poker Scout, ha dichiarato: “Max Verstappen ha un contratto di un anno, quindi sta aspettando di vedere cosa succede. È lui il burattinaio. Può andare ovunque. Qualsiasi squadra sarebbe stupida a non prenderlo. Il prossimo anno è un grande punto interrogativo. Questo è l’aspetto che trovo eccitante delle nuove regole. Non sappiamo cosa aspettarci. Quest’anno sapevamo che la McLaren sarebbe stata veloce. Il prossimo anno invece è un salto nel buio. Potrebbe essere qualsiasi squadra a rivelarsi la più veloce”.