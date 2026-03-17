Italia travolgente contro il Senegal: le Azzurre chiudono le qualificazioni mondiali al secondo posto

L’Italia femminile del basket ha concluso nel migliore dei modi il torneo di qualificazione ai Mondiali, superando nettamente il Senegal per 85-35 e chiudendo al secondo posto del girone, alle spalle soltanto degli Stati Uniti.

Dopo aver già staccato il pass per Berlino 2026 grazie al successo contro la Spagna, le ragazze di Andrea Capobianco hanno confermato il loro ottimo momento con una prestazione autoritaria, utile anche in prospettiva sorteggio per la rassegna iridata del 21 aprile.

Un primo tempo senza storia

La partita di San Juan è rimasta in equilibrio soltanto nei primissimi istanti, fino al 2-2 iniziale. Da lì in poi, però, il confronto ha preso una direzione chiarissima: l’Italia ha alzato subito intensità, ritmo e qualità offensiva, scavando un solvo profondo già nel primo quarto.

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Le Azzurre hanno approfittato delle tante difficoltà del Senegal, che ha pagato un numero elevato di falli e di palloni persi, mentre il gruppo azzurro ha trovato punti con continuità grazie alle iniziative di Zandalasini, alla tripla di Santucci e ai liberi di Spreafico. Il risultato del primo parziale, 26-7, racconta bene il dominio italiano in una frazione praticamente a senso unico.

Ripresa in controllo e squadro già rivolto a Berlino

Nel secondo quarto il Senegal è riuscito a produrre qualcosa di più in attacco, ma senza mai impensierire davvero un’Italia molto più organizzata e intensa, soprattutto in difesa. All’Intervallo il vantaggio era già salito fino al 44-20, e nelle ripresa le Azzurre hanno ulteriormente allungato, toccando anche il +30 con Zandalasini e Cubaj.

Da quel momento la gara è scivolata via senza più suspence, fino all’85-35 finale. La miglior realizzatrice di giornata è Sara Madera con 16 punti, in una serata che ha certificato la superiorità italiana e ha chiuso un percorso quasi impeccabile. Ora l’attenzione si sposta tutta sui Mondiali di settembre, dove l’Italia proverà a presentarsi con ambizioni sempre più solide.