F1, Verstappen esce allo scoperto: tra Mercedes e Red Bull vince il sentimento

Verstappen conferma colloqui con Mercedes ma sottolinea il legame profondo con la Red Bull e il suo futuro in F1.

Max Verstappen ha fatto chiarezza sul suo futuro in Formula 1. Nei mesi scorsi ci sono stati contatti con la Mercedes, ma il campione del mondo ha ribadito il forte legame che lo unisce alla Red Bull. Il quattro volte campione olandese ha definito il team austriaco come la sua seconda famiglia.

Verstappen conferma tutto: la verità sulle voci legate alla Mercedes

Max Verstappen ha confermato di aver avuto colloqui con la Mercedes. I contatti con Toto Wolff ci sono stati e non sono un mistero, ma non hanno portato a un vero passo avanti verso un possibile cambio di squadra. Il pilota olandese ha chiarito che si è trattato di conversazioni normali, senza trattative concrete.

Verstappen alla BBC ha rivelato: “Per me, non si tratta solo di F1. Ci sono molte cose che devono coincidere perché io possa cambiare team, penso ai ruoli futuri per esempio. Un ipotetico cambiamento sarebbe importante per me, perché Red Bull è sicuramente come una seconda famiglia, e non è facile da replicare”.

Super Max Verstappen ha messo da parte le ambizioni, facendo prevalere dei legami profondamente umani: “Non cambio solo perché ho bisogno di una monoposto più veloce o di un ambiente diverso. Ci sono molte cose che riguardano la mia carriera in F1 e cose che faccio al di fuori della F1 che devono incastrarsi. Non mentirò. Di sicuro ci sono stati dei colloqui. Ma allo stesso tempo, è stato tutto molto amichevole e aperto. Niente di più”.