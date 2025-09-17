Il team principal della Ferrari carica la squadra in vista del Gran Premio dell’Azerbaigian: “Ogni dettaglio farà la differenza”.

Fred Vasseur non si nasconde e rilancia le ambizioni Ferrari per il weekend di Baku. Il team principal della Rossa, alla vigilia del Gran Premio dell’Azerbaigian, ha ricordato le peculiarità del tracciato cittadino: «Quello di Baku è sempre un fine settimana stimolante, con un circuito che mette insieme lunghi rettilinei e un settore centrale molto tecnico. Le gare qui sono spesso imprevedibili e ricche di opportunità: per questo è fondamentale eseguire tutto alla perfezione e concentrarci su noi stessi per sfruttare al massimo il pacchetto che abbiamo a disposizione».

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il manager francese ha sottolineato l’impegno della scuderia nella preparazione della tappa azera: «La squadra ha lavorato duramente per affinare ogni aspetto operativo del weekend. Su un tracciato cittadino come questo ogni minimo dettaglio può risultare decisivo. L’obiettivo è chiaro: mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti».

La Ferrari arriva a Baku dopo settimane di lavoro intenso a Maranello, consapevole che la pista azera ha spesso riservato sorprese e ribaltoni. Per Vasseur, la chiave sarà unire prestazione e affidabilità, evitando errori in una gara che raramente lascia spazio a repliche.