F1, Test Barcellona 2026: è l’ora della Ferrari. Leclerc subito in pista, i tempi

Scatta il momento della Ferrari nel day-2 degli importantissimi test di Barcellona prima del Mondiale: Leclerc scende in pista

È un day-2 un po’ atipico a Barcellona, dove si stanno svolgendo i test delle monoposto in vista del prossimo Mondiale. Sono giorni molto importanti per il rodaggio delle vetture e le prove dei piloti: c’è chi pensa che proprio in questi momenti si deciderà un pezzo della nuova stagione.

Ma le temperature non sono semplici da gestire: il clima non aiuta, si resta sotto i dieci gradi e l’asfalto è di poco più caldo. Per questo, nonostante l’inizio fosse previsto alle 9, si è fatto ben poco nei primi test della mattina.

Il primo a uscire è stato Max Verstappen attorno alle 9.20. Il fenomeno delle monoposto ha provato la sua nuova RB22 e lavorato soprattutto sull’aerodinamica, prima di Charles Leclerc. Nei programmi della Ferrari, la mattina dovrebbe essere lo spazio del monegasco, mentre nel pomeriggio dovrebbe toccare a Lewis Hamilton.

Molte scuderie saltano il day-2: i primi momenti della Ferrari

Tanta curiosità per i primi test di Leclerc sulla sua F-26. Per il momento, il campione Ferrari ha scelto di montare gomme medie e ha effettuato i primi 11 giri in pista. Nel primo run, ha chiuso il miglior tempo di 1:20.8 che ieri lo avrebbe piazzato in quinta posizione.

Nel frattempo, si è scatenato un vero e proprio caos attorno al day-2. Molte scuderie stanno scegliendo di non scendere in pista: si tratta di McLaren, Alpine, Haas, Cadillac e Audi, in attesa di conferme ufficiali.

Ciò è dovuto al fatto che le scuderie devono scegliere tre giorni su cinque e oggi le condizioni meteo non sono favorevoli. Dalle 11 è prevista anche pioggia leggera.