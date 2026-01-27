NBA, i Lakers vincono con super Doncic: tutti i risultati della notte

I Los Angeles Lakers vincono nella notte trascinati da un Luka Doncic impressionante: bene anche Boston e Cleveland, alla quarta vittoria consecutiva

La sfida tra Chicago Bulls e Los Angeles Lakers era una delle più interessanti in programma. I primi erano reduci addirittura da 4 vittorie di fila, ma la loro striscia si è fermata di fronte a Luka Doncic e compagni.

Il suo score è impressionante: 46 punti, 7 rimbalzi e 11 assist, impossibile restare in corsa con uno così. È finita 129-118. Sempre restando a Ovest, ottimo risultato per Minnesota (108-83), che consuma la sua rivincita contro i Golden State Warriors, pieni di assenze.

Tengono il passo anche gli Houston Rockets contro Memphis, trascinati da Alperen Sengun e Kevin Durant con 33 punti a testa. Clamorosa rimonta degli Atlanta Hawks contro Indiana: nonostante quest’ultimi siano sempre stati in vantaggio, un parziale assurdo di 62-31 consente ad Atlanta di vincere 132 a 116.

Boston continua la sua corsa: bene gli Hornets

Una Philadelphia molto rimaneggiata – assenti Embiid e Paul George – ha subito una durissima sconfitta contro gli Hornets. Si è arrivati addirittura a un parziale di +50, poi è finita 130-93. Momento magico anche per i Cleveland Cavaliers.

Siamo alla quarta vittoria consecutiva, stavolta 114-98 contro Orlando Magic. Straordinaria prestazione di Donovan Mitchell, che tocca quota 45 punti. Partita tirata per i Boston Celtics, che però sono riusciti a mantenere il vantaggio contro i Blazers e hanno vinto 102-94.

La classifica a Est vede sempre i Celtics protagonisti, cercando di tenere a distanza Toronto e New York. A Ovest bene i Lakers, ma anche Houston e Minnesota.